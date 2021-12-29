建設銀行（00939）有升有息 入市部署你要識 股市 11:10 2021/12/29 分享： 內地憧憬放鬆銀根，加上股息回報吸引，內銀股近期受到資金追捧，跑贏大市。建設銀行（00939）股價升至近一個月高位，股息率仍有7厘多，後市值博率有多高？溫傑將在今集《溫股知新》中詳細分析。 重溫足本版《溫股知新》溫傑為你分析: 皇牌節目足本版↓ 【ET開市直擊】Omicron第五波疫情來襲 港股年底前走勢如何？【按此即睇】 欄名 : 溫股知新 相關文章 美團3690、快手1024戰略合作有何啟示？誰受惠機會更大？ 2021/12/28 美團3690、快手1024戰略合作有何啟示？誰受惠機會更大？ 長實1113出售飛機租賃業務升近4%破頂 現水平值得吸納？ 2021/12/28 長實1113出售飛機租賃業務升近4%破頂 現水平值得吸納？ 恒大汽車708新車正式下線股價飆逾一成值得追入？哪類投資者可沾手？ 2021/12/28 恒大汽車708新車正式下線股價飆逾一成值得追入？哪類投資者可沾手？ 年底執倉策略速覽 聶sir話明年留意呢幾個板塊！ 2021/12/28 年底執倉策略速覽 聶sir話明年留意呢幾個板塊！ 你可能感興趣 美團3690、快手1024戰略合作有何啟示？誰受惠機會更大？ 11:49 2021/12/28 美團3690、快手1024戰略合作有何啟示？誰受惠機會更大？ 長實1113出售飛機租賃業務升近4%破頂 現水平值得吸納？ 12:45 2021/12/28 長實1113出售飛機租賃業務升近4%破頂 現水平值得吸納？ 恒大汽車708新車正式下線股價飆逾一成值得追入？哪類投資者可沾手？ 13:23 2021/12/28 恒大汽車708新車正式下線股價飆逾一成值得追入？哪類投資者可沾手？ 知多啲 【ET開市直擊】港股長假後復市 美團、快手合作有啟示？（附time code） 【ET開市直擊】港股長假後復市 美團、快手合作有啟示？（附time code） 【ET開市直擊】Omicron第五波疫情來襲 港股年底前走勢如何？（附time code） 【ET開市直擊】Omicron第五波疫情來襲 港股年底前走勢如何？（附time code） 最新專欄文章 更多 【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股 2021/12/28 【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股 信達生物（1801）跌夠未？ 撈貨時機話你知 2021/12/22 信達生物（1801）跌夠未？ 撈貨時機話你知 【溫股知新】恒指未見底 收息股有計 2021/12/21 【溫股知新】恒指未見底 收息股有計 華潤啤酒（00291）染藍氣勢強 急升後值博率有幾高？ 2021/12/15 華潤啤酒（00291）染藍氣勢強 急升後值博率有幾高？ 【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識 2021/12/14 【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識 值博率 建設銀行（00939） 銀行