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建設銀行（00939）有升有息 入市部署你要識

股市 11:10 2021/12/29

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內地憧憬放鬆銀根，加上股息回報吸引，內銀股近期受到資金追捧，跑贏大市。建設銀行（00939）股價升至近一個月高位，股息率仍有7厘多，後市值博率有多高？溫傑將在今集《溫股知新》中詳細分析。

重溫足本版《溫股知新》溫傑為你分析:

皇牌節目足本版↓ 

【ET開市直擊】Omicron第五波疫情來襲 港股年底前走勢如何？【按此即睇】 

 

欄名 : 溫股知新

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