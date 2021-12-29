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【小米新品】小米Watch S1攻商務市場　同場加推第三代降噪耳機

科技 11:37 2021/12/29

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雷軍更於會上發布多款小米穿戴系列的新成員，包括為商務人士而設的智能手錶Watch S1和小米無線降躁耳機3，力抗蘋果。（法新社資料圖片）

小米昨（28日）舉行本年度最後一場新品發布會，會上小米董事長雷軍強調，小米將向蘋果（Apple）學習，並在未來超越蘋果。雷軍更於會上發布多款小米穿戴系列的新成員，包括為商務人士而設的智能手錶Watch S1和小米無線降躁耳機3，力抗蘋果。

【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭

小米稱，是次新推出的手錶Watch S1主攻商務市場，定位高階，採用腕錶的製作工藝，配有三款錶帶設計，分別為藍寶石鏡面、不鏽鋼錶殼和小牛皮。

規格方面，Watch S1的錶面屏幕為1.43吋，像素密度和更新率分別是326ppi和60Hz。手錶設有「典型」和「節能」使用狀態，續航力分別為12日和24日，充電方面則支援磁吸無線充電。

小米Watch S1配有三款錶帶設計，分別為藍寶石鏡面、不鏽鋼錶殼和小牛皮。（小米資料圖片）

續航力達24日 售約1,345元起

小米Watch S1支援117 種運動模式，具配50米防水，亦支援心率、睡眠、壓力、血氧監測。另外，是次新款智能手錶使用MUI Watch系統。Watch S1推出膠製錶帶和真皮錶帶的版本，對應售價分別是人民幣 1,099（約港元1,345） 和 1,199（約港元1,467） 元，於昨日起，在中國內地市場預售。

新耳機售約610元

另外，小米全新的真無線降噪耳機3也是發布會的焦點之一。小米真無線降噪耳機3的價格只需499人民幣（約港元610）。新品採用了帶柄的設計，能利用前饋、後饋、通話三麥克風實現深度最多40dB的主動降噪（有三檔可以調節）和通話降噪，具備IP55防塵防水機能，續航力為32小時。

小米全新的真無線降噪耳機3採用了帶柄的設計，續航力為32小時。（小米資料圖片）

【手機大戰】5G手機全球出貨量排名出爐　三星數量增卻跌落第三？

OnePlus 10 Pro旗艦手機提早登場　劉作虎：將於明年1月上市

責任編輯：文睿

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