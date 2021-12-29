【虛擬貨幣】比特幣爆年底沽貨潮　本月累跌17%、7個月來表現最差

▲ 比特幣爆年底沽貨潮，本月累跌17%，是7個月來表現最差。

多隻虛擬貨幣隔晚下挫，比特幣一度跌逾8%，由周二凌晨的接近52000元（美元，下同）近日高位，急挫至周三凌晨的最低47318元。12月至今，比特幣累計跌幅已有約17%，是今年5月以來表現最差。

全球第二大虛擬貨幣以太幣亦難逃一跌，今早曾創出3793元低位，與其周二凌晨高位4118元比較，單日跌幅約8%。根據CoinMarketCap數據，截至本港時間今早11時左右，全球市值最大的100隻虛擬貨幣中，僅15隻於過去24小時報升。

外電引述虛擬貨幣交易平台Coinglass數據指，超過16.5萬名虛擬貨幣交易員於本港時間周二至周三凌晨間沽貨，涉及5.24億美元數碼資產。有分析認為，今輪虛擬貨幣年底沽貨潮可能是由機構投資者所觸發，機構投資者或選擇年底前減持虛擬貨幣獲利，並將資金換馬至其他資產類別。

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