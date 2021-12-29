【美國疫情】增逾51萬確診創新高 Omicron成主流

新冠肺炎病毒持續肆虐美國，當地更於周二（28日）錄得逾51萬確診，大幅超越今年1月紀錄，創下美國疫情爆發以來新高。美國疾病管制與預防中心（CDC）則指出，Omicron變種已佔總體新增確診個案約6成，成為美國主流病毒株。

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根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，美國周二新增512,553宗確診，遠超1月8日的近30萬宗，打破當地疫情以來紀錄。但CDC認為，確診新高可能緣於聖誕節假期導致的延後上報，有機會高估情況，相信新年後情況會更穩定。

美國7日平均確診人數亦突破新高，足有254,496宗，較紀錄增加逾2,500宗。不過，當地疫情數據仍在處理，最終人數可能再有增長。

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按照CDC數據，截至上周六聖誕節當日（25日）為止，美國總體新增確診個案中有58.6%為Omicron變種感染，後者已成美國主流病毒。Delta變種確診個案亦有41.1%，即其他變種或原始病毒株僅佔0.3%。

美國布朗大學公共衛生學院院長賈阿（Ashish Jha）認為，明年1月將會十分艱苦，民眾需要做好準備，迎接即將到來的感染潮，未打疫苗者情況可能更加惡劣，呼籲民眾盡快接種。賈阿希望，情況於2至3月有改善，等到春天到來應該情況會更好。

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責任編輯：吳漢培