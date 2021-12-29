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【TSLA】馬斯克再減持近80億港元Tesla「兌現承諾」逾92%　完成行使所有2022年到期購股權

股市 11:41 2021/12/29

分享：

【TSLA】馬斯克再減持近80億港元Tesla「兌現承諾」逾92%　完成行使所有2022年到期購股權

馬斯克（Elon Musk）昨日（28日）再度減持手上持有的Tesla股份。根據美國證券交易會（SEC）文件顯示，Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克周二再度沽出接近93.41萬股Tesla股份，價值10.2億美元（79.6億港元）。 馬斯克自11月8日以來累計出售約1570.3萬股Tesla股份，已達到其出售計劃的92.09%。

計及昨日的出售，馬斯克已出售合共約1560萬股Tesla股份，約值164億美元（約1279億港元）。馬斯克於11月6日在社交平台揚言網民支持下，將減持一成Tesla持股，以當時馬斯克持股計，他需要減持1700萬股Tesla股份。

馬斯克承認不論「Twitter賣股公投」結果如何，年內須行使大量Tesla認股權，可見【下一頁】

*重溫《ET開市直擊》-唐牛為你分析港股形勢及投資部署*【馬上重溫】

馬斯克減持Tesla期間，多次行使早年訂下的購股權。據馬斯克最新披露，他已完成所有與2022年到期購股權相關的股份銷售，而該批購股權相關賣股是今年9月時訂立的計劃。

據統計，馬斯克已完成行使涉及2286萬股Tesla的購股權，相當於他明年到期的所有購股權。

Tesla股價周二收報1088.47美元，跌0.5%；隨著馬斯克減持計劃接近尾聲，Tesla股價開始反彈，過去5日升近兩成，重上1000美元關口。

【ET財智Talk】避監管風險兼跑贏通脹　2022年首選新能源股？（立即收看）

（第二版更新馬斯克行使購股權進度）

相關文章：

Tesla重上1000美元關口　比亞迪1211、長城汽車2333、吉利汽車175策略逐隻睇

【TSLA】Tesla本月累跌逾兩成　或創疫情以來最大單月跌幅

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla 減持

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