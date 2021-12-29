【小米發布會】 小米旗艦手機登場 未來五年研發費用倍增至千億元 雷軍﹕正式對標蘋果，向蘋果學習

小米集團（01810）舉行新品發布會，創始人、董事長兼總經理雷軍發布年度旗艦手機小米12、小米12 Pro，以及一款准旗艦小米12X。在發布會上，他指小米決定在產品和體驗上，「正式對標蘋果，向蘋果學習。」，正式向蘋果宣戰。

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雷軍又指，小米正一步一步達到手機目標銷量，甚至在本年其中一個季度，銷量超越競爭對手蘋果，並指未來將會繼續挑戰蘋果。

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他透露，小米在兩年前發布的5年研發計畫，原投放500億元（人民幣，下同），研發資金，而兩年來已經投入超過220億元，工程師已經超過1.6萬人，未來5年將增加投放500億元，使研發投入提高到1,000億元。

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記者：郭秀慧