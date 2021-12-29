▲ 【比亞迪1211】比亞迪百萬懸紅網絡黑公關線報 維護品牌形象

比亞迪 （01211） 為打擊品牌虛假新聞而設立的微信公眾號「比亞迪網絡舉報中心」昨發文指，將對比亞迪品牌相關的網絡黑公關線報提供最多100萬元人民幣獎勵。

「比亞迪網絡舉報中心」稱，為響應網信辦「清朗」系列行動要求，打擊網絡黑公關亂象，維護比亞迪品牌形象，即日起決定徵集有關對其進行黑公關操作的線索及證據，經該公司查證屬實、並得到相關司法機關認可的消息，將依據價值獎勵5萬至100萬元人民幣，並對提供者的個人信息嚴格保密。

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網上資料顯示，「清朗行動」是內地網信辦牽頭的網際網路專項行動，取自讓網絡空間天朗氣清之意。行動內容主要包括打擊網上傳播違法資訊，已開展多年，而每年的行動內容都會有所不同。

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