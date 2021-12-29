【港股市況】恒生指數曾跌逾200點　阿里巴巴跌逾2%　本港地產、銀行股逆市靠穩（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股周二個別發展，港股今早偏軟低開。恒生指數開報23253點，跌26點。恒生科技指數跌0.2%，報5559點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌1%。恒大系造好，中國恒大 （03333） 升逾6%；恒大汽車 （00708） 升逾3%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：33】內地股市向下，上證半日跌0.8%；深證跌1.1%；創業板指跌1.3%。

【11：20】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至2.5%，低見110.6元。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 則跌逾1%。

【10：56】電力股未止跌，潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 再跌逾2%；龍源電力 （00916） 跌0.7%；華能國電 （00902） 跌逾1%。

【10：50】微盟 （02013） 跌7%，破底低見6.85元，成交8426萬元。

【10：45】【HKTVmall】香港科技探索終止入股印尼電商平台 股價曾升2%

【10：40】大市跌幅略為收窄，恒指最新跌145點，報23135點，今早曾低見23073點；科指跌1.5%，報5487點。

【10：36】【吉利175】吉利「極氪」與Google旗下Waymo合作 擬製無人駕駛電動車攻美國

【10：26】海底撈 （06862） 跌逾8%，破底低見15.9元，成交1.1億元。

【10：17】本港地產股向上，恒地 （00012） 、新地 （00016） 升0.5%；新世界 （00017） 升逾1%；信置 （00083） 升0.4%；長實 （01113） 升0.2%。

【新世界17】柏傲莊再揭混凝土強度不達標後 鄭裕彤家族增持新世界近2400萬元

【10：12】【互聯網監管】比亞迪為維護品牌形象 獎勵網絡黑公關線報最多百萬元人民幣

【10：10】新東方在綫 （01797） 跌幅擴大，曾跌近兩成低見5.77元，最新跌逾17%，報5.97元。

【10：05】東岳 （00189） 公布近日已獲得新建年產1萬噸PVDF項目全部批核手續，即將進行開工建設，預計將於明年10月份建成投產。東岳股價逆市升8%，高見13.18元。

【10：02】藥明生物 （02269） 昨日回購225.2萬股，涉資2億元，股價今早跌2%，低見86.3元。

【10：01】部分本地銀行股逆市靠穩，滙豐 （00005） 升0.3%；渣打 （02888） 升0.6%；恒生 （00011） 升近0.1%。

【09：54】信利國際 （00732） 逆市升一成，高見2.83元，成交4981萬元。

【09：49】恒指跌幅擴大至近200點，報23085點，跌195點。科指跌1.5%，報5485點。

【09：48】【教育股風暴】新東方在線跌11% 「補習教父」俞敏洪昨晚轉投直播帶貨、銷售額突破500萬人幣

【09：44】朗詩綠色 （01965） 被指股權高度集中，股價今早逆市靠穩，升0.3%，高見3.23元。

【股權集中】朗詩綠色街貨僅1.5% 上市首日炒升4成

【09：39】ATMX下跌，其中騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌2%；小米 （01810） 跌近1%。

【阿里巴巴9988】螞蟻網上互助平台「相互寶」下月28日起停運 關停前互助金將由平台承擔

【美團3690】外賣騎手職業將分五等級標準 美團：已提供全覆蓋課程及培訓

【小米1810】雷軍：「正式對標蘋果，向蘋果學習」 目標三年內手機銷量全球第一

【09：38】開拓藥業 （09939） 逆市反彈近6%，高見14.38元。

【09：36】【新股IPO】微創醫療擬分拆微創腦科學在港主板上市

【09：35】中國奧園 （03883） 跌近2%，低見1.61元。奧園接獲花旗銀行及Nine Masts Investment Fund 針對公司及旗下樂添投資的傳訊令狀，要求申索涉及一筆金額為1.31億美元的債務連同應計利息及費用。

【內房危機】中國奧園遭花旗銀行等索債1.31億美元 料不會對財務構成重大不利影響

【09：33】大市開市後跌幅擴大至百點，恒指跌約120點，報23159點；科指跌1.1%，報5506點。

【09：32】毛記葵涌 （01716） 逆市升逾8%，高見0.52元。

【09：24】愛高集團 （00328） 復牌升一成，愛高集團昨晚發公告確認主席兼行政總裁梁偉成辭世，委任鍾孝揚為署理行政總裁。

【梁偉成辭世】老牌工業股愛高晚上發公告確認CEO梁偉成辭世 向其親友致衷心慰問

【09：21】恒生指數開報23253點，跌26點。恒生科技指數跌0.2%，報5559點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌1%。恒大系造好，中國恒大 （03333） 升逾6%；恒大汽車 （00708） 升逾3%。

【恒大汽車708】恒大汽車首款恒馳5據報明年初才量產 目前總裝產線全線貫通

【09：13】期指開報23273點，跌88點或0.4%。

【08：53】恒指黑期升約25點，報23309點；道指期貨升21點，報36420點。

【08：35】【京東9618】京東︰股份回購計劃由20億增至30億美元 另訂立為期5年、20億美元綠色貸款融資

【08：15】【新股IPO】環龍控股2260周三招股 一手入場費2909元 為造紙毛毯製造商

【08：15】今早共有3隻新股公布招股結果，包括早前重啟招股的商湯 （00020） ，以及聖諾醫藥 （02257） 及泉峰控股 （02285） 。

【新股IPO】商湯00020超額認購4.2倍 一手中籤率60%（附分配結果連結）

【新股IPO】聖諾醫藥2257超額認購4.7倍 一手中籤率近22%（附分配結果連結）

【新股IPO】泉峰控股2285上限43.6元定價 超額認購6.3倍一手中籤率70%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報23174點，跌106點。滙豐 （00005） ADR折合報47.02元，較港收市價高0.42元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報445.52元，較港收市價低4.88元或1.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報111.91元，較港收市價低1.59元或1.4%。

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【07：30】全球新冠確診數字創疫情爆發以來新高，美股周二個別發展，道指連升第5個交易日；標指史上曾首次破4800，尾市倒跌。道指曾升224點，收市升95點，報36398點；標指跌4點，報4786點；納指跌89點，報15781點。

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【開市9點半】證監又查半新股股權集中 罕見街貨僅1.5% CCASS睇不睇到？

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責任編輯︰梁浩碩