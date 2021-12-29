【港股市況】恒生指數低開26點　騰訊阿里巴巴跌1%　恒大系造好、恒大升逾6%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股周二個別發展，港股今早偏軟低開。恒生指數開報23253點，跌26點。恒生科技指數跌0.2%，報5559點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌1%。恒大系造好，中國恒大 （03333） 升逾6%；恒大汽車 （00708） 升逾3%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：38】開拓藥業 （09939） 逆市反彈近6%，高見14.38元。

【09：36】【新股IPO】微創醫療擬分拆微創腦科學在港主板上市

【09：35】中國奧園 （03883） 跌近2%，低見1.61元。奧園接獲花旗銀行及Nine Masts Investment Fund 針對公司及旗下樂添投資的傳訊令狀，要求申索涉及一筆金額為1.31億美元的債務連同應計利息及費用。

【內房危機】中國奧園遭花旗銀行等索債1.31億美元 料不會對財務構成重大不利影響

【09：33】大市開市後跌幅擴大至百點，恒指跌約120點，報23159點；科指跌1.1%，報5506點。

【09：32】毛記葵涌 （01716） 逆市升逾8%，高見0.52元。

【09：24】愛高集團 （00328） 復牌升一成，愛高集團昨晚發公告確認主席兼行政總裁梁偉成辭世，委任鍾孝揚為署理行政總裁。

【梁偉成辭世】老牌工業股愛高晚上發公告確認CEO梁偉成辭世 向其親友致衷心慰問

【09：21】恒生指數開報23253點，跌26點。恒生科技指數跌0.2%，報5559點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌1%。恒大系造好，中國恒大 （03333） 升逾6%；恒大汽車 （00708） 升逾3%。

【恒大汽車708】恒大汽車首款恒馳5據報明年初才量產 目前總裝產線全線貫通

【09：13】期指開報23273點，跌88點或0.4%。

【08：53】恒指黑期升約25點，報23309點；道指期貨升21點，報36420點。

【08：35】【京東9618】京東︰股份回購計劃由20億增至30億美元 另訂立為期5年、20億美元綠色貸款融資

【08：15】【新股IPO】環龍控股2260周三招股 一手入場費2909元 為造紙毛毯製造商

【08：15】今早共有3隻新股公布招股結果，包括早前重啟招股的商湯 （00020） ，以及聖諾醫藥 （02257） 及泉峰控股 （02285） 。

【新股IPO】商湯00020超額認購4.2倍 一手中籤率60%（附分配結果連結）

【新股IPO】聖諾醫藥2257超額認購4.7倍 一手中籤率近22%（附分配結果連結）

【新股IPO】泉峰控股2285上限43.6元定價 超額認購6.3倍一手中籤率70%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報23174點，跌106點。滙豐 （00005） ADR折合報47.02元，較港收市價高0.42元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報445.52元，較港收市價低4.88元或1.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報111.91元，較港收市價低1.59元或1.4%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】全球新冠確診數字創疫情爆發以來新高，美股周二個別發展，道指連升第5個交易日；標指史上曾首次破4800，尾市倒跌。道指曾升224點，收市升95點，報36398點；標指跌4點，報4786點；納指跌89點，報15781點。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】證監又查半新股股權集中 罕見街貨僅1.5% CCASS睇不睇到？

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責任編輯︰梁浩碩