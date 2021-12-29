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【京東9618】京東︰回購加碼10億至30億美元　股價曾跌2%

股市 11:22 2021/12/29

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【京東9618】京東：回購授權由20億增至30億美元　訂立為期5年、20億美元綠色貸款融資

騰訊 （00700） 宣布以實物分派方式減持京東 （09618） 下，京東宣布擴大及延長現有股份回購計劃授權。京東公布，董事會已批准修改於3月採納的現有股份回購計劃。據此，回購授權由20億美元增至30億美元（234億港元），並延長至2024年3月17日。不過，加碼回購後，京東股價股價曾跌最多2%，最新跌1%，暫報258.2元，成交3.6億元。

另外，京東公布已與5名牽頭包銷行訂立為期5年的20億美元無抵押定期及循環貸款融資，為公司首筆綠色貸款融資。該筆融資下的定期及循環貸款按LIBOR增加85個基點計息。京東表示，擬將所得款項用於為一個或多個新的或現有合資格綠色項目提供全部或部分融資或再融資，及作一般公司用途。該筆貸款融資仍須向中國相關監管機構進行最終登記備案。

*重溫今早《ET開市直擊》-唐牛為你分析港股形勢*

【石Sir一周前瞻及異動股】北水走資分析 捕捉異動股：香港興業、上實城市開發、中國中藥、大唐新能源及稻草熊娛樂

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責任編輯︰梁浩碩

港股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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