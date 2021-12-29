▲ 【新股IPO】聖諾醫藥2257超額認購4.7倍 一手中籤率近22%（附分配結果連結）

聖諾醫藥 （02257） 公布招股結果。專注RNA（基因編輯技術治癒）藥物的聖諾醫藥Sirnaomics以每股65.9元定價，為招股價範圍65.9至72.7元的下限定價，集資淨額近4億元，一手中籤率21.77%，抽5手（250股）可穩獲一手。聖諾醫藥將於12月30日掛牌。【分配結果連結】

聖諾醫藥配發結果

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聖諾醫藥於香港公開發售部分共錄得6124人認購，超額認購4.68倍；國際發售部分超額認購0.22倍。

所得資金中，57.9%用於發展及商業化核心產品STP705，15.6%用於STP707，15.4%用於GalNAc計劃產品，7.3%用於臨床前侯選醫藥研發，3.8%用於其他用途，包括一般企業及營運資金。

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責任編輯︰梁浩碩