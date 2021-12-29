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【新股IPO】商湯00020超額認購4.2倍　一手中籤率60%（附分配結果連結）

新股IPO 08:08 2021/12/29

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【新股IPO】商湯00020超額認購4.2倍　一手中籤率60%（附分配結果連結）

商湯 （00020） 公布招股結果。此前重啟招股的商湯以每股3.85元定價，為招股價範圍3.85元至3.99元的下限定價，集資淨額55.5億元，一手中籤率60%，抽2手（2000股）即可穩獲一手。商湯將於12月30日掛牌。【分配結果連結】

商湯配發結果及招股詳情

    點擊圖片放大
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商湯於香港公開發售部分共錄得3.6萬人認購，超額認購4.18倍，國際發部分超額認購0.5倍。

資所得資金的60%用於研發與開發，包括投資集中量產人工智能模型的SenseCore，以及產品開發和其他技術研究；15%將用於業務拓展；15%將用於潛在戰略投資及收購機會；其餘10%將用於運營資金及一般企業用途。

商湯因遭美國政府列入黑名單，此前延遲全球發售及上市，其後重啟招股，要求將美國投資者排除認購，基石投資者名單亦出現變動。

【新股IPO】商湯00020重啟招股、入場費不變　基石投資者換人、已要求排除美資認購

【新股IPO】泉峰控股2285上限43.6元定價　超額認購6.3倍一手中籤率70%（附分配結果連結）

【新股IPO】聖諾醫藥2257超額認購4.7倍　一手中籤率近22%（附分配結果連結）

【新股IPO】環龍控股2260周三招股　一手入場費2909元　為造紙毛毯製造商

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

港股 商湯科技（00020） IPO

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