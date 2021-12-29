【ET財經早點1分鐘】道指5連升 藥廠回吐航空股造好 小米研發倍增至千億

在波音及聯合健康集團支撑下，道指再升95點，連升第五日。不過，標指首次升上4800點後靠穩，納指跌百分之0.6 。

市場對變種病毒憂慮進一步減退，輝瑞及Moderna跌百分之2；航空股普遍造好，美國航空升百分之2 。

另外，Tesla受制1100美元關口，收市微跌不足百分之1 。

中概股走勢轉差 夜期跌61點

中概股走勢轉差，金融壹賬通跌1成，富途證券跌百分之7， 愛奇藝跌百分之6， 陸金所跌百分之5 。

港股ADR走勢偏軟，阿里巴巴美股、美團及騰訊ADR，低港收市價超過百分之1， 夜期跌61點。

小米研發倍增至千億 雷軍：米粉對我們有更高期待

小米昨晚舉行小米12發布會，董事長雷軍表示，小米決定在產品和體驗上「正式對標蘋果，向蘋果學習。」

一定要在未來一段時間內，一步一步超越蘋果，3年內目標手機銷量登全球第一。

小米原有計劃研發投入500億，目前小米工程師已超過1萬6千人。不過，雷軍表示還有更大的夢想，500億遠遠不夠，米粉對小米有更高的期待，要未來5年研發投入1000億。