  • 17°C
香港時間 : 20211229日 (三) 08:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財經早點1分鐘】道指5連升 藥廠回吐航空股造好 小米研發倍增至千億

股市 07:00 2021/12/29

分享：

在波音及聯合健康集團支撑下，道指再升95點，連升第五日。不過，標指首次升上4800點後靠穩，納指跌百分之0.6 。

市場對變種病毒憂慮進一步減退，輝瑞及Moderna跌百分之2；航空股普遍造好，美國航空升百分之2 。

另外，Tesla受制1100美元關口，收市微跌不足百分之1 。

中概股走勢轉差 夜期跌61點

中概股走勢轉差，金融壹賬通跌1成，富途證券跌百分之7， 愛奇藝跌百分之6， 陸金所跌百分之5 。

港股ADR走勢偏軟，阿里巴巴美股、美團及騰訊ADR，低港收市價超過百分之1， 夜期跌61點。

小米研發倍增至千億 雷軍：米粉對我們有更高期待

小米昨晚舉行小米12發布會，董事長雷軍表示，小米決定在產品和體驗上「正式對標蘋果，向蘋果學習。」

一定要在未來一段時間內，一步一步超越蘋果，3年內目標手機銷量登全球第一。

小米原有計劃研發投入500億，目前小米工程師已超過1萬6千人。不過，雷軍表示還有更大的夢想，500億遠遠不夠，米粉對小米有更高的期待，要未來5年研發投入1000億。

欄名 : ET財經早點1分鐘

最新專欄文章 更多

【ET財經早點1分鐘】美股應驗聖誕老人升浪 標指再新高
2021/12/28
【ET財經早點1分鐘】美股應驗聖誕老人升浪 標指再新高
【ET財經早點1分鐘】Tesla升6%收復50天綫 恒指夜期升147點 阿里騰訊ADR高2%
2021/12/24
【ET財經早點1分鐘】Tesla升6%收復50天綫 恒指夜期升147點 阿里騰訊ADR高2%
【ET財經早點1分鐘】美股兩連升今晚觀望關鍵通脹數據 Tesla股價重上千元
2021/12/23
【ET財經早點1分鐘】美股兩連升今晚觀望關鍵通脹數據 Tesla股價重上千元
【ET財經早點1分鐘】恒指夜期挾高280點 拜登公布抗擊omicron計劃納指急升2.4%
2021/12/22
【ET財經早點1分鐘】恒指夜期挾高280點 拜登公布抗擊omicron計劃納指急升2.4%
【ET財經早點1分鐘】病毒憂慮重燃道指跌433點 輝瑞創新高、中概股沽壓仍勁
2021/12/21
【ET財經早點1分鐘】病毒憂慮重燃道指跌433點 輝瑞創新高、中概股沽壓仍勁
中國概念股 輝瑞 波音 產品 港股 ADR 港股ADR 雷軍 Tesla 航空

上一篇文章

【ET開市直擊】Omicron第五波疫情來襲 港股年底前走勢如何？（歡迎到本節目留言區即時交流）

下一篇文章

【開市9點半】證監又查半新股股權集中　罕見街貨僅1.5%　CCASS睇不睇到？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新冠藥物】開拓藥業曾瀉近85%、即市低位彈一倍　新冠藥物試驗數據未達統計學顯著性
【新冠藥物】開拓藥業曾瀉近85%、即市低位彈一倍　新冠藥物試驗數據未達統計學顯著性
【小米12】小米12.28發布小米12　全球首款應用高通驍龍8 Gen1芯片、雷軍：手感遠超iPhone13
【小米12】小米12.28發布小米12　全球首款應用高通驍龍8 Gen1芯片、雷軍：手感遠超iPhone13
【恒大危機】恒大全國復工率逾9成、許家印：「絕不允許任何一人躺平」　恒大兩債息到期照升6%
【恒大危機】恒大全國復工率逾9成、許家印：「絕不允許任何一人躺平」　恒大兩債息到期照升6%
【梁偉成辭世】老牌工業股愛高晚上發公告確認CEO梁偉成辭世　向其親友致衷心慰問
【梁偉成辭世】老牌工業股愛高晚上發公告確認CEO梁偉成辭世　向其親友致衷心慰問
【ADR+夜期】阿里美股低港1.4%　夜期跌61點（不斷更新）
【ADR+夜期】阿里美股低港1.4%　夜期跌61點（不斷更新）
【美股收市】疫情惡化 標指首破4800後回吐 道指仍升95點
【美股收市】疫情惡化 標指首破4800後回吐 道指仍升95點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款