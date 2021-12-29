【開市9點半】證監又查半新股股權集中　罕見街貨僅1.5%　CCASS睇不睇到？

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證監會再一次調查半新股的股權集中問題，發布股權高度集中警示，指朗詩綠色生活服務 （01965） 的街貨僅有1.5%，不過，由於新股上市，原有的大型股東有禁售期，所以容易有股權集中問題，但集中到街貨僅1.5%，則比較罕見。

朗詩7月上市時，有25%股份公開發售，不過到12月8日，已有16名股東合收集了24.5%，根據中央結算系統持股紀錄（CCASS），則顯示約有28%街貨，持貨股東分散，加上成交不高，所以較難察覺。惟一的綫索，便可能是不多散戶行顯示在名單中，反映無散戶買。

CCASS資料 證券商 持股量 佔比 建銀國際證券有限公司 24,401,000 5.94% 渣打銀行（香港）有限公司 20,706,000 5.04% 招商證券（香港）有限公司 19,519,000 4.75% 中銀國際證券有限公司 12,619,000 3.07% 華泰金融控股（香港）有限公司 12,241,000 2.98% MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 7,320,000 1.78%

證監指，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

另外，值得留意的是，螞蟻平台「相互寶」停運，反映在監管下，野蠻生長的業務，又停一個。

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港股ADR及美股收市情況：

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