【開市9點半】證監又查半新股股權集中　罕見街貨僅1.5%　CCASS睇不睇到？

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【ET財經早點1分鐘】道指5連升 藥廠回吐航空股造好 小米研發倍增至千億
證監會再一次調查半新股的股權集中問題，發布股權高度集中警示，指朗詩綠色生活服務 （01965） 的街貨僅有1.5%，不過，由於新股上市，原有的大型股東有禁售期，所以容易有股權集中問題，但集中到街貨僅1.5%，則比較罕見。
朗詩7月上市時，有25%股份公開發售，不過到12月8日，已有16名股東合收集了24.5%，根據中央結算系統持股紀錄（CCASS），則顯示約有28%街貨，持貨股東分散，加上成交不高，所以較難察覺。惟一的綫索，便可能是不多散戶行顯示在名單中，反映無散戶買。
|CCASS資料
|證券商
|持股量
|佔比
|建銀國際證券有限公司
|24,401,000
|5.94%
|渣打銀行（香港）有限公司
|20,706,000
|5.04%
|招商證券（香港）有限公司
|19,519,000
|4.75%
|中銀國際證券有限公司
|12,619,000
|3.07%
|華泰金融控股（香港）有限公司
|12,241,000
|2.98%
|MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD
|7,320,000
|1.78%
證監指，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。
另外，值得留意的是，螞蟻平台「相互寶」停運，反映在監管下，野蠻生長的業務，又停一個。
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欄名 : 開市9點半