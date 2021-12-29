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【假日好去處】新港城中心新春活動率先曝光 港日角色《小突兔》x《癲噹》破天荒合作 設10大茶樓喜慶場景打卡位

理財智慧 12:25 2021/12/29

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聖誕假期剛過去，市民消費意欲高漲，本港商場丁財兩旺。為迎接2月初的農曆新年下一個零售消費黃金檔期，商場嚴陣以待吸客。其中於馬鞍山MOSTown新港城中心將於農曆新年打造「新春之最玩轉『籠』鳳茶樓」主題活動，紅遍全球、通訊軟件貼圖下載量接近200萬次的日本原創角色《Usagyuuun小突兔》與香港人氣卡通人物《癲噹》首次聯乘合作，設多個打卡靚位。

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由2022年1月12日至2022年2月15日，馬鞍山MOSTown新港城中心化身充滿過年氣氛的『籠』鳳茶樓，多個充滿吉祥寓意的繽紛場景，兩大人氣角色《Usagyuuun小突兔》和《癲噹》首度以賀年點心造型鬼馬登場。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

【巴士加價】九巴聯營過海綫2日起加價3.2% 　「九巴月票」票價不變，詳見【下一頁


場內設有10大展區，包括「金黃行運拼盤」、「1288新春添運打卡牆」、「人日人人福滿泉」、「龍鳳傳承慶團圓」、「飽滿豐足點心宴」及「籠情蜜意」6大喜慶場景，大人小朋友更可以大玩「福星『過』肥年」、「包發包中迎新春」及「迎春接福Let Eat糕」互動遊戲。H．COINS會員更可獨家參與「好運點心放送車」，讓會員新一年行運一條龍。

【投資部署】蘇民峰2022虎年預測  率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?，詳見【下一頁


於1月12日至2月15日，H．COINS會員只須於MOSTown新港城中心以電子貨幣單一消費每滿港幣200元，經H．COINS手機APP自助上載或親臨L3會員專區，登記商戶機印發票及相符的電子貨幣交易存根並成功賺取COINS後，即可獲贈専屬指定電子印花1枚，集齊3枚専屬電子印花，即可免費換領《Usagyuuun小突兔》x《癲噹》別注版茶包形濾茶器乙個，可用來沖中式茶或西式花茶。

【理財個案】44歲女醫生手持近3千萬資產 該如何考慮退休安排？，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

商場 新港城 農曆新年 馬鞍山

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