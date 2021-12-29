【假日好去處】新港城中心新春活動率先曝光 港日角色《小突兔》x《癲噹》破天荒合作 設10大茶樓喜慶場景打卡位

聖誕假期剛過去，市民消費意欲高漲，本港商場丁財兩旺。為迎接2月初的農曆新年下一個零售消費黃金檔期，商場嚴陣以待吸客。其中於馬鞍山MOSTown新港城中心將於農曆新年打造「新春之最玩轉『籠』鳳茶樓」主題活動，紅遍全球、通訊軟件貼圖下載量接近200萬次的日本原創角色《Usagyuuun小突兔》與香港人氣卡通人物《癲噹》首次聯乘合作，設多個打卡靚位。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10



由2022年1月12日至2022年2月15日，馬鞍山MOSTown新港城中心化身充滿過年氣氛的『籠』鳳茶樓，多個充滿吉祥寓意的繽紛場景，兩大人氣角色《Usagyuuun小突兔》和《癲噹》首度以賀年點心造型鬼馬登場。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

【巴士加價】九巴聯營過海綫2日起加價3.2% 「九巴月票」票價不變，詳見【下一頁】



場內設有10大展區，包括「金黃行運拼盤」、「1288新春添運打卡牆」、「人日人人福滿泉」、「龍鳳傳承慶團圓」、「飽滿豐足點心宴」及「籠情蜜意」6大喜慶場景，大人小朋友更可以大玩「福星『過』肥年」、「包發包中迎新春」及「迎春接福Let Eat糕」互動遊戲。H．COINS會員更可獨家參與「好運點心放送車」，讓會員新一年行運一條龍。

【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?，詳見【下一頁】



於1月12日至2月15日，H．COINS會員只須於MOSTown新港城中心以電子貨幣單一消費每滿港幣200元，經H．COINS手機APP自助上載或親臨L3會員專區，登記商戶機印發票及相符的電子貨幣交易存根並成功賺取COINS後，即可獲贈専屬指定電子印花1枚，集齊3枚専屬電子印花，即可免費換領《Usagyuuun小突兔》x《癲噹》別注版茶包形濾茶器乙個，可用來沖中式茶或西式花茶。

【理財個案】44歲女醫生手持近3千萬資產 該如何考慮退休安排？，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍