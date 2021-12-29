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【理財智慧】行姐保單事件 提醒讀者「停一停、諗一諗」

理財智慧 17:20 2021/12/29

分享：

在前晚(12月27日) 無線電視節目《東張西望》中，藝人陳彥行（行姐）講述了自己與母親被銀行理財經理誤導的情況下，簽下價值3,000萬的保單，經理再在客人不知情的情況下將其保單斷供或退保，最終令事主資金接近歸零，本文便會分析事情的始末和經理的操守行為以提醒讀者避免「誤入歧途」。

同場加映:【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

事件起因

在節目中，陳彥行聲淚俱下表示：「要在有生之年，會幫媽媽討回公道」，事緣她的媽媽在2018年認識了一名銀行理財經理，媽媽對他寵愛有加，甚至會邀請經理一家上來吃飯。後來該經理向她推介投資計劃，其母親也有意進行投資，但由於年齡所限，因此需要開設一個聯名戶口才可以進行投資計劃。

同年，陳彥行與母親到銀行簽約，以為只是到銀行「簽個名」，該經理也未有向陳彥行解釋保單內容，只著她簽署文件，她也未有多加留意。直到近日該經理離職，她的媽媽到銀行查詢戶口結餘時，發現其資金接近完全蒸發才揭發事件。

已離職的經理後來親自上門向其母親道歉，承認自己有失職，最後發現經理為其媽媽買了五張年供100萬元的保單，但仍有三年未供款，代表仍有1500萬的金額需要支付。陳彥行最後向銀行索取記錄，發現原來總共買了六份總值3000萬元的保單，但當中有五份已失效。以下便會分析事件中經理的操守問題，以提醒讀者在投資前「停一停；諗一諗」

問題一: 叫客人在空白地方簽名

由於銷售任何理財產品都需要獲得證監會或保監會的牌照，但都對銷售的過程有一定的要求，例如不可以要求客戶在空白的頁面上簽名。因為客戶需要了解整個計劃書的詳情，包括投資的產品、預期回報、身故回報等才可以簽署，因此該銀行經理這個要求客人在空白頁上簽名已足以「釘牌」。

問題二:懷疑虛報客人收入

在做任何銷售過程之前，客人都要進行一份「風險評估」，否則中介人或經紀不可以向客戶進行任何銷售，只能按客戶的可承受風險程度進行銷售。在「承受風險程度」的問卷中，會問及客人的年齡、收入、手上資產等，由於該經理安排她買入三千萬的保險產品，理應要有足夠的資金和承受能力，可能經理虛報了客戶的收入。

RM問題三: 令客人斷供

當客戶買入任何產品時，只要客人支付第一筆的費用，使會獲得相應的佣金收入。但經理的行為明顯過份貪心，將其資金分為多份保單，在客人支付首筆保費後再斷供，最後得益只有RM，但客人的保單費用便會「打水漂」。

相信事件經媒體報導後，預計銀行也可能會私下與陳彥行酌情解決事件，可能會以一個合理的價錢作和解，畢竟陳彥行也有在文件中簽署，有責任履行文件的權與責。最後，銀行和保監會一定會追究該經理的責任，因為他也承認自己的失職，如果當中涉及欺騙成份，甚至需要承擔刑事責任。

因此讀者在買入任何投資產品前都要考慮清楚，知道自己所購買的保單或產品才再簽名，也要知道大部分的保險產品也有「冷靜期」，可以在期間無條件取消保單。最後，不要誤信經紀/中介人「叫你轉一轉」，最後可能會因此令保單斷供，因為大部分市面上的儲蓄產品都要需一段時間滾存期，提早退保或斷金最終令投資者損失慘重。

 

 

同場加映:【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

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記者：陳佳恩

財務自由 東張西望 陳彥行 基金 經濟 投資產品 儲蓄 儲蓄產品 銷售 媒體

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