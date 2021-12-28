▲ 【內房危機】中國奧園遭花旗銀行等索債1.31億美元 料不會對財務構成重大不利影響

多間內房企業深陷資金鏈危機，中國奧園 （03883） 宣布，接獲花旗銀行及Nine Masts Investment Fund 針對公司及旗下樂添投資經高等法院原訟法庭於今月23日（上周四）發出的傳訊令狀，要求申索涉及一筆金額為1.31億美元的債務連同應計利息及費用。中國奧園稱，根據目前可得資料及對申索的初步評估，董事會認為申索的結果不會對集團的業務、 業績及財務狀況構成重大不利影響。

出現財務危機的中國奧園表示，申索源自一份信貸協議項下聲稱的違約事件，其中樂添為借款人，而中國奧園為擔保人。由於令狀包含的申索細節有限，董事會正積極尋求財務及法律顧問的意見，以（i）評估該等原告申索的理據；及（ii）決定是否對申索進行抗辯以及維護自身權利。

中國奧園又稱，在商業上合理的情況下，公司可能考慮與該等原告溝通，以便雙方在合理時間內一致、友好地尋求解決申索及或因申索產生的任何相應事宜。中國奧園重申，公司正與其顧問「勤勉合作」，與集團的相關債權人溝通，以尋求於可行情況下盡快落實公平對待債權人的補救方案，保護集團債權人及其他持份者的權益。

相關文章：

【內房危機】奧園據報已陸續兌付理財產品本金及利息 惟危機未除 山東金融稱奧園1億美元債違約

【內房危機】奧園發信致歉 傳郭梓文稱奧園「從始至終絕都沒有躺平」

編輯：李哲毅