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【小米1810】雷軍：「正式對標蘋果，向蘋果學習」　目標三年內手機銷量全球第一

新經濟追蹤 23:04 2021/12/28

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雷軍：「正式對標蘋果，向蘋果學習」　目標三年內手機銷量全球第一

小米 （01810） 今日晚上舉行小米12發布會，小米創始人、董事長兼CEO雷軍表示，小米決定在產品和體驗上，「正式對標蘋果，向蘋果學習。」，一定要在未來一段時間內，一步一步超越蘋果，三年內目標手機銷量登全球第一。

小米雷軍：小米12系列對應iPhone 13，明年續加大芯片投入【下一頁】

雷軍表示，小米在兩年前發布五年研發計劃，兩年來已經投入超過220億元人民幣，工程師已經超過1.6萬人，但這遠遠不夠，小米將更新研發計劃，未來5年的研發投入提高至1000億元人民幣。

雷軍據報月內三度交出直管業務，多部門進行整合【下一頁】

小米發布全新小米12，售價由3699元人民幣起。而小米12Pro，售價4699元人民幣起，小米12Pro搭載120W小米澎湃秒充，在疾速模式下18分鐘可充滿，50W無線秒充，42分鐘可以充滿。

相關文章：【小米1810】小米獲虛擬試穿專利、可將虛擬服飾疊加人像　另申請新商標拓模型玩具社區

【小米1810】小米：雷軍將精力放在造車「能不管的事情一定不管」　接連退出多家關聯公司（第二版）

記者：梁安琪

港股 小米集團－W（01810） 晶片 雷軍 iPhone 小米

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