【理財智慧】港珠澳大橋日後「港車北上」 原來都要買多份保險?

今年《施政報告》提出，為了增加港珠澳大橋的使用量和促進大灣區發展，將會推出「大橋港車北上不設配額計劃」，即在疫情受控和通關後，合資格的香港私家車可以在無需獲得配額 (即俗稱黑牌) 的情況下，往來香港及廣東省，如果計劃成功，甚至可能擴展至其他陸路口岸。

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炒牌成風

在香港，「中港牌」是一門生意，有不少中介公司提供中港車牌買賣和租賃的服務，一個往返深圳的車牌動輒過百萬港元。如果想取得一個「中港牌」需要符合一定的條件，例如港珠澳大橋要求在內地每年納稅10萬元人民幣，因此當時有不少中介公司以空殼公司的方式去幫助投資者獲得牌照，由於設有配額限制和公司容許轉讓的原因，在港珠澳大橋通車初期，一個車牌甚至高達百萬元。但相信「港車北上」落實後，不少中介公司都會「炒燶」手上的車牌配額。

過橋要收費

現時以陸路方式往來深圳，包括皇崗、深圳灣、文錦渡及沙頭角口岸都無需要額外支付通關費用。但由於大橋建築成本高昂，因此往來的時候均需要支付費用，單程為150元人民幣。以現時「金巴」單程65至70元而言，如果坐滿一車 (五個人) 便可以節省車費，如果只是一、兩個人前往珠海的話，坐「金巴」還是比較划算。

要買多份保險

由於港珠澳大橋是橫跨香港、內地、澳門三地，因此車輛在使用大橋時需要遵守各地的法例，三地的法例都要求要有一份當地有效的法定汽車保險，因此香港的車輛如果使用大橋需要額外購買一份兩地或三地的汽車保險。由於「港車北上」 暫時只限前往珠海，因此香港的私家車需要額外持有一份內地有效的法定汽車保險，以下的列表提供了可以承包三地汽車保險的公司。

買車要趁早

預計通關後，由於「港車北上」的推出，相信對於廣東省的居民是具吸引力的，因為在香港購買的私家車可以直接駛到內地使用。由於在內地買車，首先你要「抽車牌」才可以得到買車的配額，加上同一款車系都會分為進口版本和本地版本，當然價錢也會有分別，甚至一些比較流行的車款會要求買家額外加價訂購，例如豐田的ALPHARD 需要加價30多萬才買到，但香港不需要加價，甚至也可以買到日本的進口版本，加上現時全球供應鏈緊張，汽車晶片不足，預計可能日後車價會調整，甚至日後在香港買車變成炒賣IPHONE 一樣，因此個人建議有意換車的車主趁年底有優惠趕快換車。

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責任編輯：陳佳恩