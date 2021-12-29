【HKTVmall】香港科技探索終止入股印尼電商平台　股價曾升2%

▲ 【HKTVmall】香港科技探索終止入股印尼保健產品電商 海外發展首站鎩羽而歸

經營HKTVmall的香港科技探索（01137，前稱香港電視）表示，由於新冠疫情的旅遊限制及隔離要求所影響，加上疫情造成的持續不確定性，決定終止入股印尼健康護理及保健產品的電子商貿公司PT KHD的少數股權，而提供電子商貿系統予對方協議也不會生效。香港科技探索周三股價曾升2%，最新升幅收窄至0.7%，暫報8.16元。

香港科技探索解釋，鑒於印尼及香港持續受新冠疫情的旅遊限制及隔離要求所影響，令雙方開展策略性業務合作的所有必要工作無法執行或於商業上不可行，包括視察PT KHD之配送設施、硬件系統及於當地進行會議以詳細了解PT KHD於當地的業務營運，以用於為PT KHD實行的電子商貿方案系統。

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香港科技探索：新冠疫情造成持續不確定性 決定不再延長最後截止日期

香港科技探索又指，鑒於新冠疫情造成的持續不確定性，尤其是在可預見的未來所實施的旅遊及檢疫限制，並考慮到各方管理層及技術團隊至今為止於策略性業務合作上投入的大量時間及資源，訂約方決定不再延長最後截止日期並終止股份認購協議及其項下擬進行之交易。根據電子商貿方案協議，鑒於股份認購協議尚未完成，電子商貿方案協議尚未亦不會生效。

香港科技探索旗下電商HKTVmall逐漸成熟，故香港科技探索近年銳意輸出其系統及技術，冀拓新業務。今年8月香港科技探索宣布收購PT KHD的少數股權，交易作價為500萬美元（約3900萬港元），香港科技探索會提供現金及電商軟件系統予 PT KHD 的網上購物平台KALCare作為代價，但由於疫情影響而合作告吹。

不過香港科技探索也有成功例子，例如HKTVmall有份支持、由商人沈嘉偉旗下I.T營運的網購平台EESE則已於12月1日開業。

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編輯：李哲毅