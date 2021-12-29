【9988】螞蟻網上互助平台「相互寶」下月將停運、關停前互助金將由平台承擔　阿里股價挫逾2%

▲ 【阿里巴巴9988】螞蟻網上互助平台「相互寶」下月28日起停運 關停前互助金將由平台承擔

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團營運的相互寶發布公告表示，為更長遠保護所有成員權益，經過慎重思考和討論，將於2022年1月28日起停止運行，由即日起，成員不再參與互助分攤，關停前確診的患病成員，依舊可發起互助申請，互助金將由相互寶平台承擔。阿里今早股價走低，截至早上9時45分左右，跌逾2%，報111元。

螞蟻並非首間停運網絡互助平台的企業，有內媒指，網絡互助平台雖然具有一定的保險性質，但並非是保險產品，導致平台一直處於監管的真空地帶，從2021年初開始，美團 （03690） 旗下美團互助、水滴公司（美：WDH）旗下水滴互助、小米 （01810） 旗下小米互助、新浪旗下「新浪互助」等10家互助平台陸續宣布關停。

相互寶的運作模式為參與成員平均分攤費用，不論年齡、性別，成員所分攤的金額都是一樣，若成員符合受助條件，則可以申請資金上的幫助和賠付。相互寶有4個互助計劃：大病互助、老年防癌、慢性病人群防癌、公共交通意外互助。

阿里巴巴有份投資的螞蟻集團早在2018年推出相互寶，只用了一年時間，成員規模就快速超過1億人，累計至今，相互寶受助成員為17.91萬人，募集互助金259.37億元人民幣。相互寶指，即日起成員不再參與互助分攤，原定於昨日扣款的分攤金及2022年1月的兩期分攤金，全部由相互寶平台承擔。

此外，相互寶停止運行後，符合互助規則的患病成員仍可申請互助金：即醫院初次確診時間在2022年1月28日24時之前且確診時在互助計劃內的患病成員，可於醫院初次確診之日起180天內（含180天）發起申請。相互寶平台將根據現有互助規則審核，審核通過的互助金全部由相互寶平台承擔，無需成員分攤。

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編輯：李哲毅