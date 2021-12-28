【網購機遇】調查指香港電商機遇大　逾9成港人有網購經驗　政府宜加大物流倉存基建

▲ 香港樹仁大學企業及社會發展研究中心與明匯智庫於今（28日）公布關於電商發展的調查結果顯示，在1006位受訪港人中，有約九成曾有網購經驗。（新聞圖片）

疫情新常態下，促進消費者的消費模式轉變，加上現時內地的電商平台、直播帶貨等網紅經濟發展蓬勃，令民眾開始有網上消費的習慣。有見及此，香港樹仁大學企業及社會發展研究中心與明匯智庫於今（28日）公布關於電商發展的調查結果顯示，在1006位受訪港人中，有約九成曾有網購經驗。

【疫市營商】香港百店助港商拓電商業務 1個月內創600萬元人民幣銷售額

【疫市營商】疫情衝擊經營 國泰如何開拓電商業務？



香港樹仁大學企業及社會發展研究中心代表指出，網上問卷調查結果顯示，有90%的受訪者為21-60歲的香港消費者，其中90%受訪者表示曾嘗試網購。在過去3個月曾觀看網上直播的受訪者有453人，佔總人數的45.0%。可見網購和觀看網上直播，也受消費者關注，觀看直播更成為不少香港市民生活的一部份。



研究亦發現，本港的網上消費變得普遍，表示曾嘗試網購受訪者中，的只有不足2%的表示最終沒有花費，大部分的受訪者每三個月會花500-3000元網購，佔隃整體人數的五成半。普遍消費者選擇網店，原因大多是網購更方便﹑價格較優惠及貨品種類較多。約半受訪者網購家庭用品/雜貨和食品/飲品為主，其次為時裝/手袋，以及美容/化妝/護膚用品。



對於有意發展本地電商市場的企業，香港樹仁大學工商管理學學系助理教授伍志豪提醒，宜先考慮降低物流成本，同時又能夠提高網購整體質素，如提供彈性的送貨安排。同時，為確保電商行業有可持續發展的空間，針對現有電商和網上活動的監管法規仍相對較少，專家亦建議政府去進一步完善本地電商法規，並檢視現有電商和網上活動的監管法規，是否能配合大灣區電商營運環境的要求，又或會否出現矛盾。另外，政府亦可助業界一把，如加大物流倉存等基建配合

【疫市營商】網銷難取代門市？ Estee Lauder：實體店仍是非常重要

記者：黃顯晴