【微軟瀏覽器】Edge增加遊戲欄目　方便用家搜尋遊玩

各大瀏覽器如Google Chrome及Microsoft Edge等，為了留住現有用戶，持續推出新功能。據外媒《realmicentral》報道指，微軟（Microsoft）將在其瀏覽器Edge作出更新，在瀏覽器視窗右側加入遊戲欄目，顯示玩家近期遊玩的遊戲。

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用家更新至最新版本的Edge Canary後，視窗工具列上會出現一個遊戲手掣的圖示。用家點擊該圖示後，即可開啟該遊戲欄目。該快捷搜尋欄目將展示出玩家最近遊玩的遊戲及玩家釘選的遊戲。

惟須注意的是，似乎並非所有安裝Canary版瀏覽器的用戶，都能看到該新功能。另有網民表示，將瀏覽器語言切換到英語時才看到。

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此外，微軟亦在Edge Canary版本中加入RSS訂閲功能。用家可在瀏覽器内的「Collection」，點擊「Following」，即可訂閲用家喜愛的網站，亦可查閲所訂閲的網站。

責任編輯：何子澄