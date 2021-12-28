【香港出口】11月份電子產品出口貨值亮眼　商戶：變種病毒未有太大影響

▲ 「電動機械、儀器和用具及零件」11月份出口貨值表現亮眼，按年升30.2%，增487億元貨值。（資料圖片）

政府統計處發表11月份出口貨值，本港整體出口貨值錄得按年升幅，按年上升25.0%。出口貨品類別中，「電動機械、儀器和用具及零件」表現亮眼，升30.2%，增487億元貨值。有商戶反映，變種病毒未替業界增太大憂慮。

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保力集團行政總裁莊子雄表示，今年的消費者在11月仍大量下單，商戶對銷售樂觀，雖然貨期較趕，但仍儘量在11月出貨，因此升幅強勁，當中以美國、東盟及歐洲需要求最大。

提到新型變種病毒的影響，莊反映，業界仍持正面態度，料狀況不會突然變差，且需觀望各國的應變政策才可作評論。除此之外，全球芯片荒及半導體成本大幅上升是行業需面對的隱憂。他表示，短時間內不會有太大改善，情況將於明年持續一段時間。

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記者：李智美