【恒大汽車708】恒大汽車首款量產車款「恒馳5」據報提早完成生產　今早股價反彈逾7%

▲ 【恒大汽車708】恒大汽車首款恒馳5據報明年初才量產 目前總裝產線全線貫通

恒大汽車 （00708） 首款量產車型「恒馳5LX」近日多次傳出快將量產「下線（意即首次完成生產）」。早前有內媒引述消息指，「恒馳5」生產線貫通，首架下線汽車將貼有「通線調試車」號牌，周四（30日）有報道指，首架「恒馳5」提前下線，較預訂時間早12日，恒大汽車天津廠房會低調舉行下線儀式，集團會明年1月再有正式下線儀式。

恒大汽車早前因應快有車型下線而炒上，從近日低位2.18元，恒大汽車累計反彈約6成。恒大汽車周四股價回吐約5%，今早反彈逾7%，最新報3.42元，成交額6380萬元。

除了內媒，路透周四亦報道，恒大汽車首款量產車型「恒馳5」首車已於當日成功下線，早於原定時間12天。消息人士又指，過幾天就會看到消息了。

內媒指，恒馳5LX作為恒大汽車推出的首款車型，生產可謂是一波三折，在今年11月，恒馳5LX就已現身工信部新車公示系統。通常來說，在工信部發佈公示後，新車便會進入正式公告，然後在4至6個月的時間內，申報的新車就會開啟上市程序。

然而，在12月7日工信部所發的《道路機動車輛生產企業及產品》（第350批）的許可公告中，恒馳5的兩款車型並未出現。

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