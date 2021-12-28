【創業比賽】支持青年人創業 「創業菁英@前海」選出12隊創業隊伍

▲ 為協助香港青年在大灣區創業，香港菁英會舉行為期兩年之「創業菁英@前海」計劃，最終選出12隊創業隊伍，涵蓋科技、教育及護老產業等。（廖淑瑩攝）

為協助香港青年在大灣區創業，香港菁英會舉行為期兩年之「創業菁英@前海」計劃，最終選出12隊創業隊伍，涵蓋科技、教育及護老產業等。

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前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民表示，前海一直是年青人創業的熱鬥地點，前海創賽正正體現前海在大灣區創新創業的平台作用，令青年可利用創新科技、創業進一步發揮。隨著今年《前海深改方案》的發佈，以及近日推出的金融及辦公房政策，以及擴大範圍的稅務優惠，加上2022年是香港特區國歸25週年，相信屆時會有各種政策推出。

「創業菁英@前海」計劃吸引超過200多隊參加，當中選中12隊優勝隊伍，其中9隊為企業成長組及3隊為初創團隊組。機構會為每隊勝出隊伍提供最高港幣60萬資助，同時提供創業支援及孵化服務，包括內地創業政策培訓、法律法規培訓、諮詢服務，以協助青年人創業。

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記者：廖淑瑩