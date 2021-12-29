2021年IG十大最多人like照片 僅一相非球星明星 (多圖)

深受年青人喜愛的社交程式Instagram日前公布2021年最受歡迎、最多Like數的頭十個帖文照片，當中美國女歌手Billie Eilish及阿根廷球星美斯，共有5張相片打入十大受歡迎帖文，而曼聯球員C朗與女友公布懷孕的合照則獲得最多Like。

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葡萄牙球星、36歲曼聯球員C朗拿度（Cristiano Ronaldo）於10月28日，宣布女友Georgina Rodriguez 懷有雙胞胎、以及與他4個子女浸浴的相片，至今獲逾3,226萬個讚好，再次榮獲Instagram最受歡迎的帖文首位。

28歲女歌手Ariana Grande與「豪宅經紀」﻿Dalton Gomez拍拖不足兩年，突於5月27日在Instagram發布結婚照片，指已於5月15日完婚，令粉絲大感震驚。而這輯相片的帖文獲得2,669萬個讚好，成為Instagram最受歡迎帖文第2位。

IG十大最多人like照片

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此外，美國年輕女歌手Billie Eilish，有兩個帖文成功打入頭十位Instagrama最受歡迎帖文，其中她身穿黑色連帽衛衣、一頭金髮的自拍照有逾2,300萬Like、她於5月2日發布為雜誌Vogue拍照的性感封面，亦迅速累積2,210萬個讚好，分別榮登最受歡迎帖子的第4及第6位。

今年新加盟巴黎聖日耳門的美斯（Lionel Messi），有3個帖文上榜，最受歡迎的是他於8月11日，與巴黎聖日耳門簽署合約後，手持寫著其名字的球衣拍照相片，獲得2210 萬個讚，穩列第5位。

十大當中只有排第9的照片並非明星或是球星，同時亦是一段短影片的截圖，一名小女孩站在巨型水族箱前，身後有人假扮美人魚向其揮手的照片獲得逾2000萬個讚好。

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責任編輯：郭麗明