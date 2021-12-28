【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

上一篇文章
【跨年倒數】「香港跨年倒數演唱會」入場攻略 一文看清當日特別交通安排
其他股評時段:
00:32 大市概況
05:08 七小福
05:21 (02319) 蒙牛乳業
06:02 (00291) 華潤啤酒
07:00 (06110) 滔搏
08:30 (00388) 香港交易所
09:14 (01299) 友邦保險
10:00 (01799) 新特能源
10:55 (03899) 中集安瑞科
14:36 (01801) 信達生物
18:09 (09939) 開拓藥業
20:00 (00175) 吉利汽車
23:37 (00726) 築友智造
26:10 (00941) 中國移動
27:00 (03132) 三星彭博環球半導體ETF
27:26 (03187) 三星高息房託
29:00 (00914) 海螺水泥
48:00 (03003) 南方明晟A50
49:11 (02839) 華夏A50
50:54 (00939) 建設銀行
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : 溫股知新