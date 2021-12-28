【跨年倒數】「香港跨年倒數演唱會」入場攻略 一文看清當日特別交通安排

由香港旅遊發展局（旅發局）主辦的「香港跨年倒數演唱會」，將於周五（31日） 晚上舉行，屆時將有Mirror，AGA等知名藝人陪同3,000位抽中門票的幸運兒以及觀看直播的觀眾同步迎接2022年的來臨。

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場地將於演唱會開始前2小時、 即晚上8時起開放，而是次演唱會為了防疫考慮，亦設立了不少措施，為了各位方便入場，本文整合了5招入場攻略以及當日特別交通。

1. 帶備文件及門票

由於今次演唱會採用實名制及需要配合防疫安排，持票觀眾請緊記帶齊門票、香港身份證及已安裝「安心出行」的手機，以便確認身份及入場。所有門票一概不得轉讓。

2. 盡量使用公共交通工具

由於會實施封路及人潮管制措施，當日將安排多條巴士及小巴線改道，包括︰九巴296D；小巴線26、26D、74、74D、77M、74S。警方將在匯民道，設的士和私家車臨時落客點。屆時博物館道及文化道最遲會由下午6時起封閉，而專營巴士及小巴亦不會停靠柯士甸道西及博物館道的車站，因此大會建議市民以地鐵作為主要交通工具，持演唱會門票的市民可以於港鐵九龍站E4出口步約5-10分鐘，並經西九文化區西閘入場。如乘搭巴士，可以在西隧收費廣場巴 士站或九龍站落車。

3.預留充足時間入場

除了演唱會觀眾外，大會預計當日同時會有大批市民到西九迎接新年，因此所有人潮管制措施有機會視乎實際情況而隨時調整，因此可以預先計劃行程，預留充足時間入場，並留意西九文化區網站及社交媒體的最新公布。

4. 留心入場程序

入場過程將會量度體溫，驗證身份並進行安檢，但無須攜帶針咭，若入場人士身份證上的姓名與門票不符，將無法進場，同時所有獲批入場人士會獲發一條手帶，並以手帶為憑證進入演唱會。

5.遵守場地守則

屆時大會有嚴格的防疫規條，場內不准飲食及須時刻佩戴口罩。觀眾席亦會分為6個區域，每相隔6人便設有1個空置座位，場外亦設有帳篷休息區，供觀眾休息喝水，帳篷每次進入人數上限為1人。

至於未能抽中門票的市民，演唱會將會在ViuTV 99台及多個本地媒體平台足本同步直播，市民可以透過網上平台觀賞演唱會，而是次跨年倒數演唱會亦會直播或轉播至美國、加拿大、 新加坡、馬來西亞等多個地區。

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記者：鄭日棱