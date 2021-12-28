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【香港出口】11月份出口貨值遠超市場預期　商會代表：今年顧客喜落急單

商業 18:55 2021/12/28

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政府統計處剛發表11月份出口貨值，本港整體出口貨值錄得按年升幅，按年上升25.0%至4,744億元億元，升幅遠高於市場預期的18.0%。（資料圖片）

政府統計處剛發表11月份出口貨值，本港整體出口貨值錄得按年升幅，按年上升25.0%至4,744億元億元，升幅遠高於市場預期的18.0%。有商會代表反映，客人購買習慣轉變，今年喜下急單，不少商戶於11月仍在運送聖誕定單。

【香港出口】11月份出口貨值升25.0%　亞洲整體出口貨值升25.7%

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，數字升幅超乎預期，相信與美國對家品、電器需求依舊強勁有關。他反映，當地主要港口的等待時間於11月減短，亦有助船隻於當月進港，使數字增加，料12月升幅將放緩至12%至13%。

他解釋，上年11月出口貨值已錄得正增長，外界因此預測今年同月升幅不大，惟增長超乎預期，相信除美國外，與內地需求同樣上升有關。

農歷新年臨近　升幅將減小

香港中華出入口商會副會長許華傑則指出，數字反映客人購買習慣轉變，今年11月比往年較多聖誕急單，貨期越來越短，料12月、1月升幅將回落。他提到，往年10月的聖誕貨物「已去得七七八八，但今年銷售暢旺」，因此11月的數字仍然高企。他續指，由於貨期縮短，有不少商家為趕期，甚至改選空運代替航運，可見需求強勁。

展望未來，許對升幅持續有所保留，由於農歷新年臨近，大部份工廠在1月中便開始休假，因此貨量將大幅減小。

【電影票房】《蜘蛛俠：不戰無歸》香港票房突破1億　成港影史第8部票房破億電影

【通貨膨脹】美國食品漲幅於2022年將達20%　農產品、乳製品及麵包最貴

記者：李智美

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