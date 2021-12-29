碧咸二仔收1250萬做Puma代言人 有望子承父業

英國著名退役球星碧咸一家備受關注，不少人想知道其3名兒子中會否有人「繼承父業」，目前看來次子Romeo是最大機會。英國媒體報道，Romeo和運動品牌Puma簽署高達120萬英鎊（約1,258萬港元）合同後，一躍成為兄弟姊妹間的「富豪」。報道引述消息人士指，Romeo在職業球壇發展良好，大有機會成為碧咸在球場的繼承人，未來更有望和Puma達成一項長期合作。

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現年19歲的Romeo和Puma公司簽署價值120萬英鎊協議，成為Puma公司新代言人。英國媒體《太陽報》引述消息人士指，Puma公司未來數年內或會和Romeo達成一系列合作協議，120萬英鎊代言協議只是首個。

消息人士讚賞Romeo努力，不但在球場力求成功，積極在碧咸做主席的美國球會邁阿密國際（Inter Miami）預備組上陣，更在廣告商中如樹立其父親的好名聲。消息人士透露，就如碧咸（David Beckham）和Adidas合作長達逾20年一樣，Romeo亦有可能和Puma公司達成類似長期協議。

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報道亦指，著名品牌Yves Saint Laurent在今年夏季和Romeo合作後，亦對他展現出極大合作興趣，未來Romeo或會隨時再有100萬英鎊（約1,048萬港元）進帳。

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Romeo在2011年時被評為英國第26位最佳服裝男士，當時他年僅8歲。兩年後他和英國著名服裝品牌Burberry簽訂協議，其後再出席多個Burberry品牌活動。另外，Romeo亦曾為加拿大品牌 Canada Goose擔任服裝模特兒，並在今年1月成意大利雜誌《L’UOMO VOGUE》封面人物。

碧咸育有4個子女，現年16歲的三子Cruz及現年10歲的幼女Harper仍在上學，長子Brooklyn不時在社交媒體分享攝影作品及煮食片段，去年已和女友訂婚。

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責任編輯：李俊儀