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【有相睇】元朗站The YOHO Hub一房示範單位　善用每呎空間

股樓投資 18:36 2021/12/28

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新地（00016）元朗站上蓋項目「The YOHO Hub」開放一房示範單位。單位以第1座18樓J室為設計藍本，屬一房（一套房開放式廚房）間隔，實用面積326平方呎。新地代理總經理陳漢麟說，該戶型於最新的價單第4號首次推出，以滿足更多用家需要。 

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打開大門，即見長形客飯廳，間隔實用，易於擺放家具，地板採用淺色石紋高溫瓷磚，並非近年流行的木地板。值得留意的是，大門旁備有收納位置，嵌入式大櫃內設多個層板，易於放置家居物品。此外，客飯廳外連23平方呎露台，加強通風，有助自然光入室內。 

開放式廚房位於大門左手邊位置，設有木紋飾面廚櫃。為了節省空間，廚櫃內藏收納式摺疊餐桌，採用伸縮設計。此外，單位配置一系列嵌入式電器。發展商特意為每個單位添置蒸爐，以取代微波爐，屬大型住宅發展項目少有的廚房設備。 

寢區與客飯廳以趟門分隔，而睡房採用套房設計，即浴室在睡房內。房間間隔方正實用，備有玻璃大窗設計，有助自然光入室內。浴室位於睡房內，亦採用趟門設計，配備洗手盆櫃、鏡櫃、電插座及浴室寶，但不設窗。 

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撰文 : 黃卓賢

The YOHO Hub 私人屋苑

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