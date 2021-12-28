▲ 【利豐賣產】利豐百億大刁惹爭議 利豐小股東聯盟要求證監徹查私有化財顧有否失職

本港老牌出口貿易商利豐（除牌前編號：00494）上周宣布百億大刁，以36億美元（約280億港元）向全球最大貨櫃航運公司馬士基集團（AP Moller-Maersk）出售旗下利豐物流，值得留意是，去年5月馮氏家族聯同具物流地產商普洛斯（GLP）組成財團，以每股1.25元、估值約107億元私有化利豐，而今次利豐物流交易作價，已較當時母企利豐私有化估值高出近1.6倍。有利豐前投資者組成的「利豐小股東聯盟」今日向證監會提交請願信，要求證監會徹查利豐去年私有化的財務顧問百德能證券是否有失職，並已向馬士基集團發信要求對方在證監會公布調查結果前，暫緩與利豐的交易。

馬士基集團上周宣布收購利利豐物流全數股權，預料可於2022年完成交易，利豐物流以香港為總部，由利豐持股78.3%、新加坡淡馬錫持股21.7%。

「利豐小股東聯盟」發言人陳仲翔指，去年馮氏家族聯同普洛斯（GUP）提出私有化，由後者悉數支付72億元私有化代價，而最新交易下，單計利豐物流估值已為私有化作價的四倍，認為去年利豐私有化估值嚴重偏低，已聯絡馬士基總公司，並向對方提出相關監管風險及道德責任，並已收到電郵回覆確認收到其聯絡。

投資者權益關注組主席梁杰文指出，利豐私有化而言，百德能證券採納管理層對於業務轉型牽涉的實施風險，並沒加以具體分析，或量化相關風險對於公司前景的影響；另一方面，報告認為私有化條款屬公平合理乃得出股東應接納私有化建議，相關分析亦忽略「不接納私有化」的潛在回報，因此財務顧問報告並非全面而完整，不排除獨立董事會或小股東受誤導而做錯決定。

梁杰文又稱，近幾年接近100間上市公司宣布「私有化」，獨立財務顧問一律推薦股東贊成有關決議案，強調人無完美，大行投資報告當中的目標價及投資建議尚且有誤，私有化下有關財顧的意見無一例外，令人質疑制度背後是否存有缺失，獨立財務顧問所謂結論對小股東是否還有參考價值。

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編輯：李哲毅