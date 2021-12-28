文在寅率南韓高官棄加薪 人工輸日本首相

南韓將於明年舉行新一屆總統選舉，國務會議周二（28日）表決通過公務員薪酬及津貼規定修正案，將明年南韓總統年薪定為約2.4億韓元（約160萬港元）、國務總理年薪定為約1.87億韓元（120萬港元）。

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韓聯社報道指，國務會議周二通過公務員薪酬及津貼規定修正案，因應新冠肺炎疫情重創經濟，總統及國務總理等高級政務類公務員將會凍薪，其他公務員可加薪1.4%。

根據修正案，明年南韓總統的年薪定為2.4億韓元（約160萬港元），國務總理年薪為約1.87億韓元（120萬港元）。至於副總理及監查院院長的年薪為1.41億韓元（93萬港元）、部長級年薪為1.37億韓元（90萬港元）；副部長級年薪1.33億韓元（約87萬港元）。

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此外，南韓士兵明年將加薪11.1%，最高級的士兵長月薪將升至67.61萬韓元（約4,438港元），向前線抗疫醫護人員發放的津貼將由每月5萬韓元（328港元）提高至10萬韓元（656港元）。

資料顯示，香港特首林鄭月娥2021至22年度的薪金為508.02萬港元，日本內閣人事局資料指，日本首相的月薪約為201萬日圓（約13.7萬港元），若加其他額外獎金，估計年收入約4049萬日圓（約275萬港元）。但共同社報道稱，新首相岸田文雄決定率領內閣幕僚，分別退還3成及兩成年終獎金。

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責任編輯：郭麗明