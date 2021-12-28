【線上點餐】美國外送平台要求全民皆「兵」所有人每月最少須出一次外送任務 CEO都走唔甩

近日美國外送服務市占率第一的平台DoorDash，要求全體員工從軟體工程師到執行長，自明年開始必須每月做一次外送任務，或幫忙客服人員與客戶或商家支援聊天。

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綜合外媒報導，DoorDash 將在明年 1 月恢復這項名為「WeDash」的服務，該計畫最開始受到疫情影響而暫停。DoorDash 發言人表示，該計畫能讓員工更了解 DoorDash 業務，了解公司所製造的產品，從而反過來幫助公司創造出更好產品。

但是，這項措施引起了部分員工反彈，有一位軟體工程師在匿名社群平台發表了過千評論，稱公司要求工程師送餐這項決定很不合理，又指當初自己的招聘內容跟工作描述沒有提到這個部分，認為公司的做法屬於欺騙員工。

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據悉，員工參與外送服務將會獲得的「積分」，並且會被納入年度的工作審查。而外送所獲得的收入則會捐給非營利組織。

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記者：鄭日棱