【新年禮物】日本買iPhone　蘋果即送虎年特製版AirTag

為了迎接虎年，蘋果（Apple）近日宣布，將在日本推出限量客製版、帶有象徵虎年圖案的AirTag，並將於明年1月2日及3日期間，舉辦限定兩天的蘋果新年優惠活動。只要在官網購買三款指定iPhone機型，前2萬名果迷將可免費獲得限量版的虎年AirTag。

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據蘋果日本官網公布的2022新年優惠特別活動資料顯示，凡在推廣期期間，購買新款iPhone 12、iPhone 12 mini及iPhone SE的首2萬位顧客，將會獲得蘋果推出的限量版虎年AirTag。

除此之外，購買 AirPods （第二代）、AirPods （第三代）、Beats Flex，Beats Studio Buds、Apple Pencil （第二代）、AirTag （4包裝） 以及其他部分配件，消費者更可獲贈3000日元（約204港元）的禮品卡。

購買指定產品 可換禮品卡

至於購買Apple Watch Series 3、Apple Watch SE、AirPods Pro、Apple TV 4K、Apple TV HD、Beats Studio3 Wireless、Beats Solo3 Wireless、Powerbeats Pro及· iPad Pro 的 Magic Keyboard等，則可獲贈6,000日元（約407港元）的禮品卡。

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購買iPad Pro、MacBook Air、13-inch MacBook Pro、Mac mini iPad Pro、MacBook Air、13英吋 MacBook Pro 及 Mac mini，可獲贈12,000日元（約825港元）的禮品卡。不過，值得注意的是，以上優惠目前只適用於日本地區，目前仍未清楚會否在香港推出。

責任編輯：何子澄