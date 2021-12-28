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【半導體短缺】晶片荒加物流問題　任天堂社長：明年Switch或缺貨

環球政經 19:29 2021/12/28

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受全球半導體短缺和物流混亂影響，任天堂（Nintendo） 社長古川俊太郎在周一（27日）接受外媒訪問時表示，2022年初的Nintendo Switch主機供應有可能出現缺貨的情況

任天堂在今年11月時其截至2022年3月財政年度的銷售計畫，從最初的2,550萬台下調至2,400萬部。該次調整似乎也意味著任天堂同樣無法避免因供給停滯所導致的銷量減少。任天堂社長古川俊太郎稍早表示，受到全球半導體短缺與物流配送等影響，明年初的Nintendo Switch主機可能會出現供貨短缺情況。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

為了滿足歐美市場在11月底的「黑色星期五」（Black Friday）和年底購物旺季而大增的需求，任天堂更利用了空運及鐵路運輸手段來進行大規模配送。

不過，古川俊太郎表示，任天堂在10 月推出搭載的OLED螢幕版本的Nintendo Switch主機，為整體銷售數量帶來增長。

【延伸閱讀】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選　【下一頁

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同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

任天堂 銷售 Switch 經濟 晶片

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