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【新世界17】鄭裕彤家族再斥1292萬增持　柏傲莊再揭混凝土強度不達標後連續4交易日加倉

股市 17:19 2021/12/29

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【新世界17】鄭裕彤家族再斥1292萬增持　柏傲莊再揭混凝土強度不達標後連續4交易日加倉

新世界發展 （00017） 大圍站上蓋項目柏傲莊上周再有大廈驗出混凝土樣本強度未達標，但毋須再如柏傲莊第三期兩座大樓須重建。雖然新世界發展上周股價未受柏傲莊消息影響，代表大股東鄭家純家族權益的「鄭裕彤家族控股」由12月23日起密密增持新世界發展，據聯交所最新申報，鄭裕彤家族29日再斥1292.76萬元增持新世界發展，為鄭裕彤家族連續第四個交易日加碼增持。簡單統計，鄭裕彤家族四日累計增持162萬股新世界發展，涉資4884.76萬元。

新世界發展今日升0.3%，收報30.8元。

【石Sir一周前瞻及異動股】香港興業、中國中藥、大唐新能源

鄭裕彤家族於12月29日以均價每股30.78元增持40萬股，涉資1292.76萬元。

此前鄭裕彤家族於12月28日以均價每股30.4元增持40萬股，涉資1216萬元；12月24日再以均價每股29.68元，場內買入30萬股，涉資891萬元；12月23日以均價每股29.704元，場內買入50萬股，涉資1485萬元。

**重溫《ET開市直擊》港股長假後復市 美團、快手合作有啟示？**【按此－附time code】

柏傲莊第1期兩憧大廈5%混凝土強度不達標需加固 新世界：不影響第1期取入伙紙，可見【下一頁】

新世界於今年7月通報，柏傲莊III第1座及第8座因混凝土未達設計要求而重建，鄭家純同月曾多次私人增持新世界發展。

相關文章：

【柏傲莊III】新世界股價再插2.7%　柏傲莊III兩座拆卸重建料花費10億至12億元（第三版）

港股 新世界發展（00017） 柏傲莊 鄭家純 鄭裕彤 大圍 新世界
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