【新世界17】柏傲莊再揭混凝土強度不達標後　鄭裕彤家族連續三交易日增持新世界逾3590萬元

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新世界發展 （00017） 大圍站上蓋項目柏傲莊上周再有大廈驗出混凝土樣本強度未達標，但毋須再如柏傲莊第三期兩座大樓須重建。雖然新世界發展上周股價未受柏傲莊消息影響，代表大股東鄭家純家族權益的「鄭裕彤家族控股」由12月23日起密密增持新世界發展，據聯交所最新申報，鄭裕彤家族28日再斥1216萬元增持新世界發展，為鄭裕彤家族連續第三個交易日加碼增持。簡單統計，鄭裕彤家族三日累計增持120萬股新世界發展，涉資3591.6萬元。
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鄭裕彤家族於12月28日以均價每股30.4元增持40萬股，涉資1216萬元。完成增持後，鄭裕彤家族持股由45.17%增至45.18%。
鄭裕彤家族於12月23日以均價每股29.704元，場內買入50萬股，涉資1485萬元，再於12月24日再以均價每股29.68元，場內買入30萬股，涉資891萬元。
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新世界於今年7月通報，柏傲莊III第1座及第8座因混凝土未達設計要求而重建，鄭家純同月曾多次私人增持新世界發展。
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