  • 20°C
香港時間 : 20211229日 (三) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新世界17】柏傲莊再揭混凝土強度不達標後　鄭裕彤家族連續三交易日增持新世界逾3590萬元

股市 17:19 2021/12/29

分享：

【新世界17】柏傲莊再揭混凝土強度不達標後　鄭裕彤家族連續三交易日增持新世界逾3590萬元

新世界發展 （00017） 大圍站上蓋項目柏傲莊上周再有大廈驗出混凝土樣本強度未達標，但毋須再如柏傲莊第三期兩座大樓須重建。雖然新世界發展上周股價未受柏傲莊消息影響，代表大股東鄭家純家族權益的「鄭裕彤家族控股」由12月23日起密密增持新世界發展，據聯交所最新申報，鄭裕彤家族28日再斥1216萬元增持新世界發展，為鄭裕彤家族連續第三個交易日加碼增持。簡單統計，鄭裕彤家族三日累計增持120萬股新世界發展，涉資3591.6萬元。

【石Sir一周前瞻及異動股】香港興業、中國中藥、大唐新能源

鄭裕彤家族於12月28日以均價每股30.4元增持40萬股，涉資1216萬元。完成增持後，鄭裕彤家族持股由45.17%增至45.18%。

鄭裕彤家族於12月23日以均價每股29.704元，場內買入50萬股，涉資1485萬元，再於12月24日再以均價每股29.68元，場內買入30萬股，涉資891萬元。

**重溫《ET開市直擊》港股長假後復市 美團、快手合作有啟示？**【按此－附time code】

柏傲莊第1期兩憧大廈5%混凝土強度不達標需加固 新世界：不影響第1期取入伙紙，可見【下一頁】

新世界於今年7月通報，柏傲莊III第1座及第8座因混凝土未達設計要求而重建，鄭家純同月曾多次私人增持新世界發展。

相關文章：

【柏傲莊III】新世界股價再插2.7%　柏傲莊III兩座拆卸重建料花費10億至12億元（第三版）

港股 新世界發展（00017） 柏傲莊 鄭家純 鄭裕彤 大圍 新世界

上一篇文章

【香港樓市】金管局建議二手物業買賣　不經律師樓過數

下一篇文章

【新股IPO】小黃鴨「B.Duck」母企德盈控股2250明起招股　入場費3484.8元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【9988】螞蟻網上互助平台「相互寶」下月將停運、關停前互助金將由平台承擔　阿里股價挫逾2%
【9988】螞蟻網上互助平台「相互寶」下月將停運、關停前互助金將由平台承擔　阿里股價挫逾2%
【新股IPO】商湯00020超額認購4.2倍　一手中籤率60%（附分配結果連結）
【新股IPO】商湯00020超額認購4.2倍　一手中籤率60%（附分配結果連結）
【港股市況】恒生指數跌194點險守二萬三　科技股挫美團跌逾3%、恒大汽車逆市升逾2%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌194點險守二萬三　科技股挫美團跌逾3%、恒大汽車逆市升逾2%（不斷更新）
【小米12】小米12.28發布小米12　全球首款應用高通驍龍8 Gen1芯片、雷軍：手感遠超iPhone13
【小米12】小米12.28發布小米12　全球首款應用高通驍龍8 Gen1芯片、雷軍：手感遠超iPhone13
【ADR+夜期】阿里美股低港1.4%　夜期跌61點（不斷更新）
【ADR+夜期】阿里美股低港1.4%　夜期跌61點（不斷更新）
【梁偉成辭世】老牌工業股愛高確認CEO梁偉成辭世、向其親友致衷心慰問　股價復牌升一成
【梁偉成辭世】老牌工業股愛高確認CEO梁偉成辭世、向其親友致衷心慰問　股價復牌升一成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款