【新股IPO】南京寒銳鈷業今遞表申請上市　首9個月多賺逾兩倍

中國最大的鈷粉生產商南京寒銳鈷業在今日向港交所遞交上市申請。該公司早於2017年已在深交所創業板上市，業務涵蓋礦石收購、粗加工、冶煉提純、鈷粉及鈷化合物生產，同時亦生產電解銅。根據諮詢機構報告顯示，截至2020年底產量計算，南京寒銳鈷業為全球第三大，以及中國最大的鈷粉生產商。此外，寒銳鈷業今年首9個月的收入達32.02億元人民幣，按年增長1.07倍，期內溢利達4.86億元人民幣，按年增長2.26倍。

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寒銳鈷業指未來計劃抓住「碳中和」帶來的新能源汽車增長機遇，拓展全球上游資源渠道。而目前正在擴建安徽寒銳的鈷粉產品綫，並在剛果（金）新建氫氧化鈷產品綫 以及於贛州寒銳建設鈷相關產品及三元前驅體產品綫。

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記者：張以正