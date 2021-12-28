  • 17°C
香港時間 : 20211228日 (二) 18:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】南京寒銳鈷業今遞表申請上市　首9個月多賺逾兩倍

股樓投資 17:58 2021/12/28

分享：

中國最大的鈷粉生產商南京寒銳鈷業在今日向港交所遞交上市申請。該公司早於2017年已在深交所創業板上市，業務涵蓋礦石收購、粗加工、冶煉提純、鈷粉及鈷化合物生產，同時亦生產電解銅。根據諮詢機構報告顯示，截至2020年底產量計算，南京寒銳鈷業為全球第三大，以及中國最大的鈷粉生產商。此外，寒銳鈷業今年首9個月的收入達32.02億元人民幣，按年增長1.07倍，期內溢利達4.86億元人民幣，按年增長2.26倍。

延伸閱讀：美團、快手達成互聯互通戰略合作 大行看好可創造雙贏 惟股價齊跌

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計 

寒銳鈷業指未來計劃抓住「碳中和」帶來的新能源汽車增長機遇，拓展全球上游資源渠道。而目前正在擴建安徽寒銳的鈷粉產品綫，並在剛果（金）新建氫氧化鈷產品綫 以及於贛州寒銳建設鈷相關產品及三元前驅體產品綫。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂  

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

寒銳鈷業（深：300618） IPO 港股

上一篇文章

【汽車資訊】 二手車比炒股更賺？美專家：增值速度更勝加密貨幣 一年內大漲49%

下一篇文章

【本港出口】11月出口貨值升25.0% 整體出口貨值為4,744億元

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【樓市熱話】父一人住600呎公屋 申請調遷VS綠表抽居屋 兒子面對兩難局面
【樓市熱話】父一人住600呎公屋 申請調遷VS綠表抽居屋 兒子面對兩難局面
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款