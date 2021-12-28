【電影票房】《蜘蛛俠：不戰無歸》香港票房突破1億　成港影史第8部票房破億電影

▲ 《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）香港票房突破1億，成為疫情後香港首部票房破億的電影。（法新社圖片）

《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）香港票房突破1億，成為疫情後香港首部票房破億的電影，也是《蜘蛛俠》系列電影在香港首次票房破億，登上影史第8部於香港票房突破1億元的電影排行。​

《蜘蛛俠：不戰無歸》在一眾聖誕檔期上映的電影中，成為票房收入最佳的電影，香港戲院在該3天的收入約為2.2千萬港元，更只用了8天時間便成為香港2021年度票房冠軍。

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有望成索尼最高收入電影

截至上周日（26日），該電影在北美和61個海外市場共收10.5億美元（約81.9億港元）票房成績，成為疫情時代第1部、影史第49部加入10億美元（約78億港元）俱樂部的作品。該電影也是索尼影業發行史上，第3部突破10億美元（約78億港元）的作品，外界預計在接下來一周，即可締造該發行商歷史最好成績。

淨利潤有望達47.6億

Deadline預測，本片北美總票房將達7.5億美元（約58.5億港元），全球總票房將達17.5億美元（約136.5億港元），淨利潤有望高達6.1億美元（約47.6億港元），在漫威電影中或將僅次於《復仇者聯盟4：終局之戰》的8.9億美元（約69.4億港元）淨利潤。

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責任編輯：李智美