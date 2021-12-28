▲ 【股權集中】半新物管股朗詩綠色遭證監會點名股權高度集中 街貨佔比只有1.54%

證監會再點名有上市公司涉及股權高度集中。今年7月才上市的內地物管股朗詩綠色 （01965） 被指股權高度集中，董事長田明、連同主要股東香港新旅國際、林勁峰及中城國際已合共持有朗詩綠色3.04億股或73.96%，連同另外16名股東手上的1.01億股或24.5%，已累計持有朗詩綠色的98.46%已發行股份；而其他股東只持有633.58萬股或1.54%。

證監會提醒，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，朗詩綠色股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

朗詩地產 （00106） 同系的朗詩綠色今年7月在聯交所主板上市，公開發售1億股，佔當時已發行股本約25%，發售價為3.18元。朗詩綠色今日升0.23%，收報3.22元，較上市價3.18元高1.26%。

證監會聲明提到，朗詩綠色在7月8日上市首日，收市報4.5元，較上市價3.18元高出 41.5%，當日成交為 4116.7萬股或2.42億元，其後收市價回落至7月16日的3.19元，而每日成交亦減少至64萬股或205萬元。隨後，7月19日至12月8日期間，朗詩綠色收市價徘徊於3.17元至 3.30 元之間，平均每日成交為 12.77萬股或40.78萬元。

值得留意是，朗詩綠色控股股東田明在8月25日至12月8日期間，按平均每股約 3.21元增持347萬股，佔此期間市場總成交量409.6萬股的85%。不過據朗詩綠色公告，主要股東會履行禁售承諾至2022年1月7日。

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編輯：李哲毅