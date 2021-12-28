【本港出口】11月出口貨值升25.0% 整體出口貨值為4,744億元

政府統計處今日(28日)公布11月份對外商品貿易統計數字，本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升25.0%和20.0%，整體出口貨值為4,744億元，商品進口貨值為4,860億元，而錄得有形貿易逆差116億元，相等於商品進口貨值的2.4%。

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按國家或地區分析，與2020年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升25.7%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，台灣升63.0%、、印度升48.3%、馬來西亞升47.4%、韓國升42.7%和越南升35.9%，而輸往中國內地的整體出口貨值亦上升24.1%。除亞洲地區外，輸往其他地區的整體出口貨值亦錄得升幅，當中美國升32.2%。

政府發言人表示，11月商品出口貨值按年增長加快至25.0%。輸往內地、美國和歐盟的出口均繼續顯著增長，而輸往其他主要亞洲市場的出口亦見雙位數升幅。首11個月合計，商品貿易總額達92,584億元，較二零一八年同期的高位超出13.6%。未來環球經濟持續復蘇應會在短期內繼續支持香港的出口表現。然而，近期Omicron變種病毒在多地快速傳播帶來的威脅，加上供應瓶頸引致的干擾，將有可能拖慢環球經濟增長。

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責任編輯：羅浩濂