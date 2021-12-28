【騰盛博藥 2137】 騰盛博藥冀明年首季 推出新冠病毒治療藥 惟股價照跌逾8%

據《南華早報》報道，騰盛博藥（02137）聯合創始人兼首席執行官洪志透露，計劃於明年第一季度在中國推出新冠治療藥物，目前正接受政府的額外審查，而香港亦對有關抗體療法表示興趣。洪志估計，美國食品藥品監督管理局（FDA）可能於明年1月批准騰盛博藥的藥品，並預計公司明年將開始產生收入。

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洪志表示，騰盛博藥正在與中國的政府實體和藥明生物（02269）等合作伙伴就其新冠藥物的生產展開討論。

騰盛博藥股價隨生物科技板塊受壓，低見35.45元，最多跌8.6%，收報35.65元，仍跌8.1%。

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記者：郭秀慧