【C.E.O.財策精英】宏利分組經理盧彥恆　順應自身特質　以真誠及專業為客戶創造價值

不少人認為財策顧問需要具備健談外向的性格才能勝任服務不同客戶的工作。宏利分組經理盧彥恆（Jonathan）自言是個文靜內斂的人，但在加拿大生活時已是電訊公司的客戶服務經理，回流香港後，於2020年1月透過「宏利C.E.O.計劃」成為財富管理經理。入職兩年來都達成業界精英指標的百萬圓桌會超級會員資格（COT, Court of the Table, Million Dollar Round Table），並獲晉升為分組經理。Jonathan的亮眼成績證明他雖較為文靜，但因着內心強大的助人信念，順應自己的特質，亦能找到其獨特的成功之道，用自己的方法追求卓越。

從心出發 為理想跳出舒適圈

自小移居加拿大的Jonathan，於大學心理學系畢業後，在當地電訊行業擔任客戶服務經理，兩年前為照顧家人而決定和太太回流香港生活。在香港重新出發，Jonathan回想從事客戶服務工作多年，薪高糧準，生活穩定，但總是覺得若有所失，「我覺得自己應該做更有貢獻的工作，不只想幫客戶解決疑難，更希望可以自己的能力給客戶帶來更多價值，這樣亦可賦予我的人生更多意義。」

宏利分行經理岑小娟（Gabriel）是Jonathan家中的長輩，認識多年，聽到他決心轉行，找尋可幫助別人的事業，令她非常佩服，「為理想而要跳出舒適圈需要極大的勇氣和決心，並不是人人都做到。巧合理財策劃的工作正正是幫助客戶解決問題，過上更好的生活，我便誠邀他了解更多。」

Jonathan亦從Gabriel不時分享的工作點滴中，了解到理財策劃助人未雨綢繆、達成夢想的意義，於是下定決心加入宏利，在理財策劃行業再創新天地。

▲ 回流香港後，Jonathan和太太更誕下寶寶。他十分感恩財策顧問自主靈活的工作模式令他有更多時間陪伴家人，享受天倫之樂。

認清自身價值 專注建立互信關係

加入宏利後，Jonathan自言最初也需時適應，「內向的人通常是穩陣派，做事比較多顧慮，如打電話給客戶時會擔心打擾到對方，留意到大家微表情的變化會擔心是否建議書內容未盡善盡美等。但我發現這同時可成為我的優勢，因為這樣的我更善於聆聽，亦會在和客戶會面前做足準備功夫，希望每次會面都是有質素的，能為客戶帶來某種價值。我對自己的要求很高，有時都會感到疲累，但亦因為這份堅持，令我更容易和客戶交心。」

正正因為Jonathan凡事深思熟慮的性格，他特別指出會面時，不會只顧銷售產品，反而花很長時間了解客戶，亦樂意講自己的故事，使客戶對他有更深入了解，深化雙方關係。因為當雙方有了互信的基礎，客戶才會深入講解其真正所想所需，這樣才能為對方度身訂制最合適的理財方案。

決心與毅力 突破事業新高度

Jonathan表示，近來有不少客戶主動聯絡，希望他幫忙作理財策劃，令他很感動，「因為我喜歡和每位客戶交心，即使簽不成保單，但大家願意成為我的朋友，相信我是以助人為出發點已足夠。當日後有需要時，大家自然會想起我。得到客戶的認同和信心，也為我帶來很大滿足感。」

對於有意入行的年輕人，Jonathan寄語他們要有幹一番大業的決心，「這一行的發展空間可說是無上限的，只要你有決心去突破自身極限，終有一天可達到超乎你想像的高度，但必須要有毅力和鬥志，不可懶散，要有克服挑戰的決心才會成功。」

在Gabriel眼中，Jonathan在這兩年的進步也令她感到驚訝，「初相識時，他是個沉默寡言的人，但今日的他成功將內向化為踏實，說話表達也極具說服力，每過一段時間都成為了一個更好的他，短短時間已深得客戶信任，業績持續上升，連續兩年成為MDRT中的超級會員並非易事，但他做到了，相信他日後定必能再創高峰，為更多客戶創造價值。同時，他亦成為團隊或有志加入者的借鏡，千萬不要早早否定自己的可能性，事在人為，只在乎你有多努力。」

▲ Gabriel（右）見證着Jonathan入行以來的顯著進步，更為團隊帶來年輕一代的新動力，相信他定能在行業中走得更高、更遠。

（特約）