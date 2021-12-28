【汽車資訊】 二手車比炒股更賺？美專家：增值速度更勝加密貨幣 一年內大漲49%

現時加密貨幣，原宇宙等概念正鬧得沸沸揚揚，不少人希望從中獲利，但原來在過去一年，二手車可能才是生財致富的「正確答案」。

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根據外媒知名拍賣公司Manheim的資料顯示，在過去4個月來，二手車價大漲逾20%，升幅不只擊敗美股大盤標普500指數，也超越了比特幣。截至12月15日的最新數據看來，二手車價仍然在加速上升。直至12月24日美股休市，23日收盤為止，這4個月來比特幣的升幅只有5%。

專家認為：二手車市場之所以牛氣沖天，主要的原因有二，第一是晶片短缺，導致新車售價過高，令到不少人退而求其次改買二手車。根據凱利藍皮書（Kelley Blue Book），車價奔至前所未見的高點。11月新車均價為46,320美元（約36萬港元），而二手車的價格為27,569美元（約21.5萬港元，比去年同期高出27%。第二個原因則是由於有不少投機者狂買二手車，藉此轉賣炒作，令到舊車價格越翻越高。

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Manheim Consulting新聞稿指出，12月上旬二手車的價格月增3.1%，促使Manheim二手車價格指數升至239.8，較2020年12月噴高48.9%。一如10、11月，月增幅多來自季節性調整，未經季節調整的月增幅為0.7%。

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記者：鄭日棱