  • 17°C
香港時間 : 20211228日 (二) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【汽車資訊】 二手車比炒股更賺？美專家：增值速度更勝加密貨幣 一年內大漲49%

理財智慧 17:59 2021/12/28

分享：

現時加密貨幣，原宇宙等概念正鬧得沸沸揚揚，不少人希望從中獲利，但原來在過去一年，二手車可能才是生財致富的「正確答案」。

【大行點睇】售飛機租賃業務後或增回購 美銀證券維持看好長實集團【下一頁

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

根據外媒知名拍賣公司Manheim的資料顯示，在過去4個月來，二手車價大漲逾20%，升幅不只擊敗美股大盤標普500指數，也超越了比特幣。截至12月15日的最新數據看來，二手車價仍然在加速上升。直至12月24日美股休市，23日收盤為止，這4個月來比特幣的升幅只有5%。

專家認為：二手車市場之所以牛氣沖天，主要的原因有二，第一是晶片短缺，導致新車售價過高，令到不少人退而求其次改買二手車。根據凱利藍皮書（Kelley Blue Book），車價奔至前所未見的高點。11月新車均價為46,320美元（約36萬港元），而二手車的價格為27,569美元（約21.5萬港元，比去年同期高出27%。第二個原因則是由於有不少投機者狂買二手車，藉此轉賣炒作，令到舊車價格越翻越高。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

Manheim Consulting新聞稿指出，12月上旬二手車的價格月增3.1%，促使Manheim二手車價格指數升至239.8，較2020年12月噴高48.9%。一如10、11月，月增幅多來自季節性調整，未經季節調整的月增幅為0.7%。

【樓市熱話】港男月入3萬預算租金1萬 港島區舊樓 vs 大西北新樓 港島上班租樓點揀好？【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

港元 汽車 香港 美元

上一篇文章

【職場熱話】月入不足2萬卻要交家用8千 若少交一元便遭拒入家門 30歲打工仔抱怨母親拖後腿

下一篇文章

【新股IPO】南京寒銳鈷業今遞表申請上市　首9個月多賺逾兩倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【樓市熱話】父一人住600呎公屋 申請調遷VS綠表抽居屋 兒子面對兩難局面
【樓市熱話】父一人住600呎公屋 申請調遷VS綠表抽居屋 兒子面對兩難局面
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款