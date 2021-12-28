【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭（不斷更新）

▲ 小米12系列正式登場。（小米發布會截圖）

來到2021年年底，小米依然不遺餘力地力爭市場地位，今（28日）召開本年度最後一場新品發布會。小米董事長雷軍宣布，小米12系列正式登場，並在會上向蘋果宣戰，稱小米將視蘋果為目標，將不斷挑戰蘋果。

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小米董事長雷軍在會上坦言：「在過去一年小米成長很多，同時波折也很多。經歷磨難和痛苦，小米將會持續以「技術為本」，研發更多新產品。」他透露，小米在兩年前發布的五年研發計畫，原投放500億人民幣研發資金。而這兩年來，小米研發投入已超220億人民幣，工程師已超1.6萬人。為了能研發更多新產品，小米決定更新計畫，並將研發投資額提升至1,000億人民幣。

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雷軍提到，小米正一步一步達到手機目標銷量，甚至在本年其中一個季度，銷量超越競爭對手蘋果。小米也不會停步，未來將會繼續挑戰蘋果。而是次登場的小米 12系列，將直接對比iPhone 13系列，如小米12對應iPhone 13；小米12 Pro對比機種則是iPhone 13 Pro Max。

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率先登場的小米12，主打「小尺寸高端旗艦」，機身重量僅180克，手機也可單手掌握，寬度僅69.9 mm，搭載6.28寸AMOLED小微曲屏幕。規格方面，小米12採用高通全新一代Snapdragon 8 Gen 1芯片，全新Adreno GPU架構，性能提升52%，能效比提升25%；第七代高通AI引擎，性能提升400%。

相機規格方面，小米12具備5,000萬像素主攝鏡頭、1,300萬像素超廣角鏡頭、和長焦微距相機，採用Sony IMX766 感光元件。另外，小米12系列具備小米新的影像軟件系統「小米影像大腦」，相比小米11，小米12的相機啟動速度提升21.2%、拍照速度提升53.7%、連續拍照速度提升209%、夜拍速度提升39.9%。小米手機產品經理魏思琪更表示，小米12系列的攝影規格都很強，完全不輸iPhone 13系列。而前置鏡頭方面，小米12則搭載3,200萬像素自拍相機。

售價方面，小米12設有8GB+128GB、8GB+256GB及12GB+256GB 三個版本，分別售3,699人民幣（約4,531港元）、3,999人民幣（約4,899港元）、及4,399人民幣（約5,389港元）。

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接著登場的是對應iPhone 13 Pro的小米12 Pro。雷軍指出，小米12 Pro將設有4色選擇，分別是黑色、藍色、紫色以及素皮材質的「原野綠」。

小米12 Pro採用第二代低功耗2K 6.73寸屏幕，搭載小米自研「智能動態刷新率技術」，並採用Micro-Lens 微棱鏡技術。

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責任編輯：曾曉汶