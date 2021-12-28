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【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭

科技 19:56 2021/12/28

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小米今（28日）舉行新品發布會（小米發布會截圖）

來到2021年年底，小米依然不遺餘力地力爭市場地位，今（28日）召開本年度最後一場新品發布會。

【三星新機】為與小米、Oppo競爭　三星明年發布Galaxy A系列將全面配備防水功能？

【手機大戰】5G手機全球出貨量排名出爐　三星數量增卻跌落第三？

小米董事長雷軍在會上坦言：「在過去一年小米成長很多，同時波折也很多。經歷磨難和痛苦，小米將會持續以「技術為本」，研發更多新產品。」他透露，小米在兩年前發布的五年研發計畫，原投放500億人民幣研發資金。而這兩年來，小米研發投入已超220億人民幣，工程師已超1.6萬人。為了能研發更多新產品，小米決定更新計畫，並將研發投資額提升至1,000億人民幣。

    點擊圖片放大
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雷軍提到，小米正一步一步達到手機目標銷量，甚至在本年其中一個季度，銷量超越競爭對手蘋果。小米也不會停步，未來將會繼續挑戰蘋果。而是次登場的小米 12系列，將直接對比iPhone 13系列，如小米12對應iPhone 13；小米12 Pro對比機種則是iPhone 13 Pro Max。

OnePlus 10 Pro旗艦手機提早登場　劉作虎：將於明年1月上市

責任編輯：曾曉汶

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