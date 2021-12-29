  • 17°C
香港時間 : 20211229日 (三) 08:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新專輯美國銷量首周少8成 英國歌后Adele失年度冠軍

環球社會熱點 08:05 2021/12/29

分享：

英國歌后Adele今年11月發行新專輯，成績依然斐然，但在美國銷情明顯不及上張專輯。榮登今年美國唱片銷量冠軍的是美國歌手Morgan Wallen，雖然被揭曾利用言語侮辱黑人後禁止出席頒獎典禮，但他仍以逾賣出300萬張唱片的好成績奪冠。

英國歌后Adele撼動Spotify 取消一功能 【下一頁】

Adele在5年前發行的專輯《25》於首周已售出380萬張，當年年底時更錄得逾800萬張銷量。惟今年11月19日發行的《30》遠遜《25》，至今只賣出140萬張，銷量較《25》同期大跌82%。

外國娛樂新聞媒體《Showbiz 411》分析指，《30》只包含1首熱門單曲《Easy On Me》。但《25》除了廣為人知歌曲《Hello》之外，還有《Send My Love (to Your Lover)》及《When We Were Young》等。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Kanye West 的新專輯《Donda》封面全黑，他表示希望以專輯紀念母親

《Easy On Me》現時在iTunes排行榜中排名第2，《30》中另一歌曲《Oh My God》則位列第64。但出自《25》的《Water Under the Bridge》在6年後仍位列第72。

Kim Kardashian讚死敵Taylor Swift 有望和解？ 【下一頁】

至於美國2021年度唱片專輯銷量冠軍則是美國歌手Morgan Wallen，其專輯《Dangerous: The Double Album》在各平台累計賣出逾309萬張。 Wallen在今年年初被揭曾對非裔人士大叫侮辱性詞語，雖然事後有就事件道歉，但仍被禁止參與頒獎典禮，其所屬唱片公司亦宣布終止合約。

至於其他著名歌手，美國歌手Taylor Swift今年專輯銷量錄得約400萬張，而曾宣布有意競逐美國總統的黑人饒舌歌手Kanye West 的新專輯《Donda》未能達至100萬大關，僅售出91.8萬張。傳奇樂團The Beatles披頭四專輯今年總銷量則已超過50萬。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

【BTS】再多兩人確診 包括Jin及RM（第二版）
2021/12/26
【BTS】再多兩人確診 包括Jin及RM（第二版）
Kim Kardashian讚死敵Taylor Swift 有望和解？
2021/12/18
Kim Kardashian讚死敵Taylor Swift 有望和解？
馬斯克舊愛出新歌 疑似大爆分手內幕
2021/12/10
馬斯克舊愛出新歌 疑似大爆分手內幕
Apple與Spotify公布年度串流歌曲 美韓歌手分別登頂
2021/12/02
Apple與Spotify公布年度串流歌曲 美韓歌手分別登頂
Rihanna搶盡查理斯風頭 封巴巴多斯國家英雄
2021/12/01
Rihanna搶盡查理斯風頭 封巴巴多斯國家英雄

你可能感興趣

【BTS】再多兩人確診 包括Jin及RM（第二版）
11:05 2021/12/26
【BTS】再多兩人確診 包括Jin及RM（第二版）
Kim Kardashian讚死敵Taylor Swift 有望和解？
08:05 2021/12/18
Kim Kardashian讚死敵Taylor Swift 有望和解？
馬斯克舊愛出新歌 疑似大爆分手內幕
12:00 2021/12/10
馬斯克舊愛出新歌 疑似大爆分手內幕
歌曲 網絡熱話 種族主義 歧視 歌手 總銷量 音樂 iTunes 英國 美國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月29日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國疫情】福西對一事感震驚 警告確診人數繼續升
【美國疫情】福西對一事感震驚 警告確診人數繼續升
【Omicron變種】5大症狀似普通感冒 英國過半患者有
【Omicron變種】5大症狀似普通感冒 英國過半患者有
美國家安全最大威脅係乜？賀錦麗答：民主
美國家安全最大威脅係乜？賀錦麗答：民主
【英國疫情】英格蘭或收緊防疫 持續至明年3月底
【英國疫情】英格蘭或收緊防疫 持續至明年3月底
【英國疫情】英格蘭新年前不收緊防疫 續籲民眾小心
【英國疫情】英格蘭新年前不收緊防疫 續籲民眾小心
新型冠狀肺炎全球疫情（12月29日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月29日 時間08:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款