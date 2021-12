新專輯美國銷量首周少8成 英國歌后Adele失年度冠軍

英國歌后Adele今年11月發行新專輯,成績依然斐然,但在美國銷情明顯不及上張專輯。榮登今年美國唱片銷量冠軍的是美國歌手Morgan Wallen,雖然被揭曾利用言語侮辱黑人後禁止出席頒獎典禮,但他仍以逾賣出300萬張唱片的好成績奪冠。

Adele在5年前發行的專輯《25》於首周已售出380萬張,當年年底時更錄得逾800萬張銷量。惟今年11月19日發行的《30》遠遜《25》,至今只賣出140萬張,銷量較《25》同期大跌82%。

外國娛樂新聞媒體《Showbiz 411》分析指,《30》只包含1首熱門單曲《Easy On Me》。但《25》除了廣為人知歌曲《Hello》之外,還有《Send My Love (to Your Lover)》及《When We Were Young》等。

▲ Kanye West 的新專輯《Donda》封面全黑,他表示希望以專輯紀念母親

《Easy On Me》現時在iTunes排行榜中排名第2,《30》中另一歌曲《Oh My God》則位列第64。但出自《25》的《Water Under the Bridge》在6年後仍位列第72。

至於美國2021年度唱片專輯銷量冠軍則是美國歌手Morgan Wallen,其專輯《Dangerous: The Double Album》在各平台累計賣出逾309萬張。 Wallen在今年年初被揭曾對非裔人士大叫侮辱性詞語,雖然事後有就事件道歉,但仍被禁止參與頒獎典禮,其所屬唱片公司亦宣布終止合約。

至於其他著名歌手,美國歌手Taylor Swift今年專輯銷量錄得約400萬張,而曾宣布有意競逐美國總統的黑人饒舌歌手Kanye West 的新專輯《Donda》未能達至100萬大關,僅售出91.8萬張。傳奇樂團The Beatles披頭四專輯今年總銷量則已超過50萬。

