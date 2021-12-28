【疫苗護照】全球多國已推行 力谷民眾打齊針

全球新冠肺炎疫情持續，不少國家要求民眾接種新冠疫苗，甚至推行疫苗護照措施，已接種疫苗的民眾可進入特定室內場所，或容許持疫苗護照旅客入境。現時歐洲多國已實施疫苗護照，英國亦開始要求民眾進入夜店或參與大型活動時須有疫苗接種證明。不過，美國至今仍未落實推行疫苗護照。

法國擬收緊防疫 打針先可進入酒吧餐廳 【下一頁】

現時全球有最少有140個國家或地區實施疫苗護照，包括法國、以色列、中國、泰國等。

主要使用疫苗護照的國家

以色列

於今年年初推行綠色通行證，屬全球首個使用疫苗護照的國家，當地於10月更新疫苗護照措施，只有已打第3針的民眾才能申請新通行證，進入所有室內場所或特定埸所，包括餐廳及博物館。

法國

8月初開始，所有民眾需取得綠色通行證，才能進入食肆、酒吧及乘搭飛機與火車。當局為提高疫苗接種率，將改革綠色通行證措施，打算明年1月中推行疫苗通行證，只有接種新冠疫苗人士才可進入餐廳酒吧等室内公共場所。

英國

現時當地民眾進入大型場所需展示有快速檢測陰性結果的疫苗護照。

德國

民眾進入非必需品商店、酒吧、餐廳、戲院、聖誕市集等大部分公共場所時，必須展示疫苗接種證明。

日本

上周起增設電子版疫苗護照，供民眾本地旅遊﹑堂食及參與大型活動時使用，同時亦有英文版本方便民眾外遊。

新加坡

容許部分國家或地區民眾以疫苗護照免隔離入境，並在當地參加不同活動，如堂食﹑進入購物中心及觀賞表演等。當局計畫於明年2月1日起，要求所有申請工作簽證、長期居留證及永久居留人士，必須出示新冠疫苗接種證明。

此外，當地衛生部於10月曾表示，於明年1月起強制所有企業員工接種新冠疫苗，或者需出示新冠檢測陰性結果。

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與此同時，多個國家要求入境旅客需持有已完成接種疫苗證明，而歐盟於7月啟用跨國疫苗護照，齊針民眾可在27個歐盟國家，以及瑞士、冰島、列支敦斯登和挪威4個參與計劃的國家之間自由通行，無須接受隔離。

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責任編輯：郭麗明